Savvy Gaming investiert fast eine Milliarde Euro in Embracer

Die Embracer Group hat fast 100 Millionen neue Aktien der B-Kategorie emittiert, zu einem Zeichnungspreis von 103,47 SEK bzw. 9,88 Euro pro Wertpapier. Der Ausgabepreis liegt knapp 15 Prozent über dem Schlusskurs am 7. Juni 2022. Alle neuen Aktien werden an die Savvy Gaming Group ausgegeben, die nach Abschluss der Emission etwa 8,1 Prozent der Aktien und 5,4 Prozent der Stimmen des Unternehmens halten wird. Der Erlös beläuft sich auf rund 10,3 Milliarden SEK, das sind 983 Millionen Euro.

"Zu unserer Strategie gehört es, eine Vielzahl von zukunftsorientierten Aktionären zu finden, die unsere langfristigen Geschäftspläne unterstützen. Die Investition der Savvy Gaming Group in Höhe von einer Milliarde Dollar ermöglicht es uns, unsere Strategie aus einer Position der Stärke in der globalen Gaming-Industrie weiter proaktiv umzusetzen. In den letzten Jahren haben sich die in Saudi-Arabien ansässigen Unternehmen zu einem der bedeutendsten Investoren auf dem globalen Gaming-Markt entwickelt und der Spielemarkt in der MENA-Region ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt, mit 5,7 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2021 und mehr aktiven Spieler:innen als in den USA oder Westeuropa", sagt Lars Wingefors, Gründer und Group CEO der Embracer Group. "Unsere Geschäftsbeziehung zur Savvy Gaming Group wird es uns ermöglichen, ein regionales Zentrum in Saudi-Arabien einzurichten, von dem aus wir in der Lage sein werden, Investitionen in der gesamten MENA-Region zu tätigen, entweder organisch, durch Partnerschaften, Joint Ventures oder durch Übernahmen von Unternehmen, die von starken Unternehmer:innen geführt werden." MENA steht für "Middle East and North Africa" und beschreibt die Region von Marokko bis zum Iran.

"Die Savvy Gaming Group hat sich vorgenommen, kräftig in die Games- und E-Sports-Branche zu investieren und die globale Games-Community maßgeblich zu stärken. Diese Investition in die Embracer Group ist der Startpunkt für ein langfristiges Engagement in das Unternehmen. Das Embracer-Team hat ein wirklich einzigartiges und führendes Ökosystem von Unternehmern und Kreativen aufgebaut, das unserer Meinung nach in den kommenden Jahren einen enormen Wert für die Spiele-Community schaffen wird. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Beziehung zu stärken und Embracer bei der Umsetzung ihrer globalen Strategie zu unterstützen", sagt Brian Ward, CEO der Savvy Gaming Group.

Die Aktienemission findet in zwei Tranchen statt, im Juni und im Juli/August 2022. Am 27. Juni wird zudem eine außerordentliche Hauptversammlung der Embracer Group stattfinden. Die Savvy Gaming Group (Details) wird als langfristiger Aktionär bezeichnet und wird die Wachstums- und M&A-Ambitionen von Embracer weiterhin unterstützen.

Die Savvy Gaming Group, im Besitz des Public Investment Funds von Saudi Arabien, hatte Anfang 2021 bereits ESL Gaming von der Modern Times Group (MTG) übernommen. In den letzten Monaten hatte der Public Investment Funds in Capcom, SNK, Nintendo, Nexon, Activision Blizzard, Electronic Arts und Take-Two investiert.

Marcel Kleffmann