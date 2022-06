Die E3 wird 2023 zurückkehren

Nachdem sie dieses Jahr ausgefallen ist, soll die E3 2023 wieder stattfinden. Das Konzept für nächstes Jahr sieht vor, dass die Events sowohl vor Ort, aber auch digital angeboten werden. "Wir freuen uns darauf, im Jahr 2023 mit einer digitalen und einer persönlichen Veranstaltung zurückzukommen. So sehr wir diese digitalen Veranstaltungen lieben und so sehr sie die Menschen erreichen und wir diese globale Reichweite wollen, wissen wir auch, dass es ein wirklich starkes Bedürfnis der Menschen gibt, sich zu versammeln - sich persönlich zu treffen, sich zu sehen und darüber zu sprechen, was Spiele großartig macht", so Stan Pierre-Louis, Präsident und CEO der Entertainment Software Association gegenüber der Washington Post. Schon im April 2022 wurde die Rückkehr der Messe angedeutet.

Die physische Ausgabe der E3 2022 wurde von der Entertainment Software Association aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Eine digitale Alternative konnte nicht realisiert werden. Als "Ersatzveranstaltungsreihe" fungiert in diesem Jahr erneut das "Summer Games Fest 2022".