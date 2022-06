Creative Gaming Festival Play22 kehrt im Winter zurück

Einatmen, ausatmen: Die Play22 findet vom 31. Oktober bis zum 06. November in Hamburg statt. Das Festival für Kunst und Spielekultur dreht sich in diesem Jahr um die innere Ruhe.

Unter dem Motto "Take a Breath" geht das Play-Festival 2022 für Spielekultur und Kunst in Hamburg an den Start. Die Play22 findet vom 31. Oktober bis zum 06. November digital und vor Ort in der Hansestadt statt. Die digitale Version des Festivals kommt zudem in zwei Varianten daher: Als Stream aller Events oder als virtuelle Festivalumgebung, die sich durchstreifen lässt.

Dem Motto entsprechend soll es auf dem diesjährigen Event ums Innehalten gehen, um Work-Life-Balance und darum, wie sich dem Stress des Alltags spielerisch begegnen lässt. Das Festival wird von der Initiative Creative Gaming e. V. und dem jaf - Verein für medienpädagogische Praxis Hamburg e. V ausgerichtet.

Mit der Play22 kehren auch die Creative Gaming Awards wieder. Die Einreichungsphase startet in zwei Tagen. Vom 10. Juni bis 17. Juli 2022 können Spieleentwickler:innen und Künstler:innen aus der ganzen Welt ihre Spiele und spielbaren Medien für die Creative Gaming Awards einreichen.

Der internationale Preis wird in den Kategorien Most Creative Game Award und Most Innovative Newcomer Award an das kreativste Spiel und an die beste Nachwuchsproduktion vergeben. Eine internationale Jury mit Fachleuten aus der Gamesbranche entscheidet über die Gewinner:innen. Die nominierten Spiele werden zudem auf dem Festivalgelände ausgestellt und können angespielt werden. Mit dem Audience Award kürt das Publikum außerdem seinen Festivalliebling aus allen Spielen der Ausstellung.

