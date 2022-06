Dylan Neuhausen gewinnt VBL Grand Final

Der zehnte Deutsche Meister steht fest: Dylan "DullenMIKE" Neuhausen. Der 19-Jährige hat sich beim VBL Grand Final am Pfingstwochenende die Meisterschale der bevestor Virtual Bundesliga (VBL) sowie ein Preisgeld in Höhe von 40.000 Euro gesichert.

Dylan "DullenMIKE" Neuhausen ist Deutscher Meister 2022 im eFootball. Zum Abschluss der insgesamt zehnten Saison des von DFL, ESL und EA Sports ausgerichteten Wettbewerbs setzte sich der 19-Jährige in der Neuauflage des Vorjahres-Finals mit dem Gesamtergebnis von 5:0 (1:0 auf der Xbox Series X/S und 4:0 auf der PlayStation 5) gegen Umut "RBLZ_Umut" Gültekin durch. Neuhausen repräsentierte den SC Freiburg, Gültekin spielte für RB Leipzig. Ausgetragen wurden die Begegnungen in FIFA 22. Im Duell um Platz 3 gewann "levyfinn? gegen "SVW Chaser" nach Elfmeterschießen.

"Ich bin komplett sprachlos, verspüre eine riesige Erleichterung. Ich wollte unbedingt einmal Deutscher Meister werden und habe das jetzt endlich geschafft. Nächstes Jahr kann ich diesen Erfolg hoffentlich wiederholen", sagte Neuhausen nach seinem Erfolg am Sonntagabend. Im VBL Grand Final trafen 32 Spieler in einem Offline-Event in Köln nach Qualifizierungsrunden aufeinander. Der Preisgeld-Pool betrug 100.000 Euro.

Andreas Heyden, EVP Digital Innovations DFL Group: "Im Namen der DFL herzlichen Glückwusch an Dylan Neuhausen zum Erfolg in der VBL-Jubiläumssaison. Das Leistungsniveau ist im Lauf der vergangenen Jahre kontinuierlich gestiegen - den Einzelspieler-Titel zu erringen, ist daher eine großartige Leistung. Das VBL Grand Final endlich wieder mit Spielern und Zuschauenden in der Halle zu erleben, war der gelungene Abschluss einer erfolgreichen Saison. Ein besonderer Dank geht an alle Aktiven, die Clubs und die Partner der Virtual Bundesliga, vor allem bevestor, EA Sports und ESL Gaming."

Im Mai 2022 hatte die Mitgliederversammlung der DFL beschlossen, die Virtual Bundesliga als zusätzlichen Wettbewerb in den Liga-Statuten zu verankern.

Marcel Kleffmann