Games-Releases in Kalenderwoche 23 vom 7. bis 12. Juni 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche mit "Mario Strikers: Battle League Football", "The Quarry" und der "Tour de France 2022".

Jede Woche liefert GamesMarkt einen Überblick über die wichtigsten Retail- und Digital-Veröffentlichungen der aktuellen Kalenderwoche. Die Liste stellt nur eine Auswahl aller Launches dar, gerade im Digital-Segment.

Retail

PS4, PS5 und Xbox One/Series von THQ Nordic

"Reforced" ist die aktualisierte und verbesserte Konsolen-Version von "SpellForce III", das bereits 2017 für PC erschien. Der Mix aus Rollenspiel und Strategie umfasst neben den Erweiterungen "Soul Harvest" und "Fallen God" auch die zwei neuen Modi, "Journey Modus" und "Arena Modus".

09.06.2022 - "Tour de France 2022" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Nacon

Die ikonische Radtour kehrt mit dem diesjährigen Ableger zurück nach Hause. Dieses Jahr bietet der Titel ein neues Vorbereitungssystem und neue Vorfälle, wie Krankheiten oder Stürze, die während der Fahrt passieren können. Mit dabei sind auch neue Teams.

10.06.2022 - "Mario Strikers: Battle League Football" für Switch von Nintendo

Die Mario Party versammelt sich dieses Mal zum Fußballspielen auf dem Rasen. Während den klassischen Fußballregeln weniger Beachtung geschenkt wird, liegt der Fokus auf Action und Multiplayer. In einer Runde treten Spieler:innen 5-vs-5 gegeneinander an und können dabei viele bekannte Figuren aus dem Mario-Universum spielen.

10.06.2022 - "The Quarry" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von 2K

Wie auch schon in den vorherigen Spielen von Supermassive Games, dürfen Spieler:innen über die Handlung des Teenie-Horrorabenteuers entscheiden. Dieses Mal verschlägt es sie in ein Sommercamp, wo in der Nacht allerlei Gefahren auf sie warten werden. Es soll ebenfalls möglich sein, das Spiel mit sieben weiteren Personen online spielen zu können.

10.06.2022 - "Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles" für Switch von Sega

Basierend auf dem beliebten Manga und Anime erscheint der Arena-Brawler nun auch für die Switch. Das Spiel umfasst die Geschehnisse der ersten Staffel und des Kinofilms "Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train". Der Titel ist bereits für die PlayStation- und Xbox-Konsolen erhältlich.

Digital

06.06.2022 - "The Elder Scrolls Online: High Isle" für PC von Bethesda Softworks

Das Online-Rollenspiel bekommt mit "High Isle" die nächste Erweiterung serviert. In mehreren DLC-Kapiteln erkundet man die Hochinsel, die bisher in der Fantasy-Welt noch nicht zugänglich war. Dabei entdeckt man die Meeresenklave der Bretonen und den Sitz ihrer ritterlichen Kultur. Aber auch eine neue Bedrohung lauert.

08.06.2022 - "Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords" für Switch von Aspyr

Ein weiteres Remaster eines Klassikers erscheint für die Nintendo-Konsole. Der Nachfolger des Star-Wars-Rollenspiels soll HD-Verbesserungen bieten, wie es auch schon der Fall beim ersten Teil war, als er auf moderne Plattformen portiert wurde. Außerdem sollen fehlende DLC-Inhalte (Dialoge, Bonus-Mission, Crew-Interaktionen) als Post-Launch-DLC nachgeliefert werden.

09.06.2022 - "Green Hell VR" für SteamVR von Incuvo

In dem Open-World-Survivalspiel gilt es im Amazonas-Regenwald zu überleben. Crafting, Nahrungssuche, der Bau eines Unterschlupfs und Co. sind zentrale Elemente wie auch die Versorgung von Verletzungen und die Begegnung mit potenziell gefährlichen Tieren. Der Titel basiert auf der PC-Fassung von "Green Hell" und ist bereits für Meta Quest 2 verfügbar.

09.06.2022 - "The Cycle: Frontier" für PC von Yager

Das deutsche Studio beendet Beta- und Umbau-Phase und startet den Free-to-Play Extraction-Shooter. Auf der Suche nach Ressourcen und Reichtümern auf einer verlassenen Alien-Welt kämpfen Spieler:innen gegen wilde Kreaturen, die Umweltbedingungen und andere Kontrahenten, die ebenfalls die gleichen Ziele verfolgen. Wie "Hunt: Showdown" setzt Yager auf PvPvE.

10.06.2022 - "Metal Max Xeno: Reborn" für PC, PS4 und Switch von PQube

"Reborn" ist ein Remake von "Metal Max Xeno", das 2018 erschienen ist. Spieler:innen durchqueren in einem postapokalyptischen Ödland die Wüste auf der Suche nach Teilen für ihren Panzer, um ihn zu verbessern. Das Remake ist bereits 2020 in Japan erschienen. Ein Sequel wurde ebenfalls bereits angekündigt.