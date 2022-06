Nintendo lässt die gamescom 2022 aus

Bei der diesjährigen gamescom wird Nintendo fehlen. Das japanische Unternehmen hat seine Teilnahme an der Messe in Köln abgesagt. Stattdessen sind andere Events geplant, die in ganz Deutschland stattfinden sollen.

Nintendo wird in diesem Jahr nicht an der gamescom teilnehmen, dies teilte das Unternehmen auf Nachfrage von GamesMarkt mit. Das offizielle Statement lautet: "Die gamescom ist für Nintendo ein zentrales Event im Veranstaltungskalender. In diesem Jahr haben wir uns nach sorgfältiger Abwägung jedoch gegen eine Teilnahme in Köln entschieden.

Die Spiele für Nintendo Switch können Spielerinnen und Spieler stattdessen im Rahmen zahlreicher deutschlandweiter Events ausprobieren. Bisher fest eingeplante Veranstaltungen sind unter anderem Roadshows mit unserem Airstreamer und unserem Bulli, etwa an Standorten wie dem SWR Sommer- und dem Stuttgarter Kinder- und Jugendfestival. Für die Japan- und Videospiel-Fans haben wir uns entschieden, sowohl an dem Main Matsuri Japan Festival in Frankfurt sowie der DoKomi in Düsseldorf und der AnimagiC in Mannheim teilzunehmen. Weitere Tour-Stopps und Aktionen sind in Planung.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unseren Fans auf vielen regionalen Events."

Nintendo wird also von Juni bis Oktober unter anderem mit "Nintendo Switch Sports", "Mario Kart 8 Deluxe" und "Mario Strikers: Battle League Football" auf Sommertour in Deutschland gehen. Mehr als 20 Orte zwischen Ostsee und Alpen sollen besucht werden.

"Den Auftakt zur Tour durch Deutschland macht das SWR Sommerfestival, das am Sonntag, dem 19. Juni, beim Technik-Museum Speyer stattfindet. Anschließend sind bis zum 2. Oktober fast 20 weitere Tourstopps eingeplant, unter anderem in fünf Ostseebädern zwischen Heiligenhafen und Niendorf, im Legoland in Günzburg, im Center Park Allgäu in Leutkirch, im Haßlocher Holidaypark, im Serengeti-Park Hodenhagen sowie bei zahlreichen Stadtfesten und Festivals in Berlin, Hannover, Dresden, Leipzig, München, Frankfurt und Oberhausen", so Nintendo. Weitere Details zur Tour sollen demnächst auf der Event-Website zu finden sein.

Marcel Kleffmann