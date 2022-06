Humboldt-Uni veranstaltet Panel zu Chancen des E-Sports mit eSport-Bund Deutschland

Am Samstag, 04. Juni findet nicht nur das Finale der ersten Berliner Unimeisterschaften in "League of Legends" statt, die Veranstaltung beinhaltet auch ein Panel mit dem ESBD und Professoren aus dem Fachbereich.

Am morgigen Samstag, dem 04. Juni 2022, wird an der Humboldt-Universität zu Berlin nicht nur das Finale der ersten Berliner Unimeisterschaft in "League of Legends" zwischen den Finalisten-Teams der Freien Universität Berlin und der Technischen Universität Berlin ausgetragen.

Die Humboldt-Universität lädt zeitgleich außerdem zu einem dazu passenden Panel ein. Mit den Chancen und Risiken von Gaming und E-Sports beschäftigen sich auf einer Podiumsdiskussion unter dem Titel "Game over oder game changer?" Prof. Dr. Jens Junge, Direktor des Institut für Ludologie an der SRH Berlin University of Applied Sciences, Prof. Dr. Thomas Bremer, Co-Gründer und Professor beim DE:Hive Game Hub und Martin Müller vom ESBD - eSport-Bund Deutschland e. Die Diskussion findet ab 12 Uhr in der Humboldt Graduate School statt.