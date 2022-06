Sega bringt Mega Drive Mini 2

Sega hat das Mega Drive Mini 2 angekündigt. Die Retro-Konsole im Miniatur-Format soll am 27. Oktober 2022 in Japan erscheinen. Ein europäischer Termin steht noch aus. Das erste Mega Drive Mini ist 2019 ebenfalls in Europa veröffentlicht worden.

Die Mini-Konsole wird mit 50 Spielen ausgeliefert, darunter auch Titel und Versionen vom Sega-Mega-CD-System. Hierzu gehören: "Sonic CD", "Virtua Racing", "Shining Force CD", "Silpheed", "Mansion of Hidden Souls", "Popful Mail", "Bonanza Bros", "Shining in the Darkness", "Thunder Force IV" und "Magical Taruruto".