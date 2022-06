Sonys State of Play glänzt mit "Final Fantasy XVI", Capcom-Blockbustern und PSVR2-Titeln

Ein "Resident 4 Remake", offene Welten in "Street Fighter 6" , mehr "Resident Evil" und "Horizon" für die neue VR-Brille: Sonys Auftakt zum Summer Game Fest punktete in vielen Departments. Auch Indies kamen nicht zu kurz.

Auf der State of Play von Sony in der Nacht von Donnerstag auf Freitag lag der Fokus auf Third-Party-Titeln und Vorzeigetiteln für die zweite Iteration der hauseigenen VR-Brille PSVR2. Das Online-Event bildete den Auftakt für das diesjährige Summer Game Fest.

Als Powerhouse des Abends dürfte Capcom gelten. Gleich zu Anfang zeigte der japanische Entwickler einen Trailer zum "Resident Evil 4 Remake", das am 24. März 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Zusätzlicher Content für die PSVR2 befindet sich ebenfalls in Entwicklung, für den noch kein Release-Datum angekündigt ist.

Auch einen vollständigen PSVR2-Port von "Resident Evil Village" kündigte Capcom an. Bereits "Resident Evil VII" verfügte über einen VR-Modus sowie einige exklusive VR-Inhalte.

Allein mit "Resident Evil" war Capcom jedoch noch auf dem Event vertreten. Erstes Gameplay zu "Street Fighter 6" zeigte nicht nur einen verbesserten Grafikstil, sondern auch zum ersten Mal in der Serie eine frei begehbare offene Map aus der Schulterperspektive. Der Prügler scheint im Laufe des Jahres 2023 für PC, PS4, PS5 und Xbox Series X/S.

Die PSVR2 bildete neben Capcoms Releases das zweite Standbein der Präsentation. Mit der "No-Man's-Sky"-VR-Version dürfte Hello Games viele langjährige Fans erfreuen. Eine Fortsetzung des VR-Titels "The Walking Dead: Saints & Sinners" wurde mit "Chapter 2: Retribution" ebenfalls angekündigt. In dem First Person Shooter mit Nahkampfanteil stellen Spieler:innen sich als Michonne den Untoten in den louisianischen Sümpfen.

VR-Highlight des Abends dürfte aber die bereits zuvor bekannt gewordene Ankündigung des "Horizon Forbidden West"-VR-Titels sein. "Horizon VR: Call of the Mountain" übersetzt das Gameplay der Reihe in die erste Person und lässt Spieler:innen in VR Berge erklettern, schleichen und Bögen abfeuern. Hauptfigur des Titels ist nicht Aloy, sondern der verstoßene Ryas, der aus seiner Exilhaft zurückgerufen wird, um seine Schuld mit dem erfüllen einer gefährlichen Aufgabe in den Bergen zu begleichen. Zusätzlich zur neuen Spielankündigung stellte Ben McCaw, Narrative Director bei Guerilla Games, ein großes Update für "Horizon Forbidden West" vor, das ab sofort verfügbar ist. Das Update enthält einen Performance Mode, neue Schwierigkeitsstufen und einen New-Game+-Modus sowie Komfortfunktionen wie einen Skillpunkte-Reset.

Als neuesten Titel im PC-Lineup von Sony dürfen sich PC-Spieler:innen außerdem bald auf Imsomniacs "Spider-Man Remastered" freuen, das inklusive aller Addons aus dem Season Pass bereits am 12. August erscheinen wird.

Auch Indie-Games kamen nicht zu kurz. Das bereits bekannte "Stray" von BlueTwelve, gepublisht von Annapurna Interactive, wird am 19. Juli 2022 erscheinen und kostenlos für Nutzer:innen der neuen PS-Plus-Abostufen auf PS4 und PS5 abrufbar sein. In "Stray" übernehmen Spieler:innen eine kleine Katze, die sich durch eine Cyberpunk-Welt schleicht.

"The Callisto Protocol", der spirituelle Nachfolger zu Electronic Arts' "Dead Space", erscheint am 2. Dezember 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Der Sci-Fi-Horrorshooter stammt von "Dead-Space"-Schöpfer Glen Schofield und wird von Striking Distance entwickelt.

roll7 und Ubisofts Private Division revealten den Rollschuh-Shooter "Rollerdrome". Das neue Spiel der "OlliOlli"-Macher:innen verfügt wenig überraschend über ein Tricksystem und kommt im Cel-Shaded-Artstyle daher. Es erscheint am 16. August 2022 für PC, PS4 und PS5.

Studio Sai und Publisher Kowloon Nights revealten den Namen und den ersten offiziellen Trailer abseits von Teasern auf Twitter für das Action RPG mit Dating-Sim-Elementen "Eternights". Die Hauptfigur kämpft darin nachts mit Freunden und Freundinnen um das Überleben der Welt und verbringt tagsüber den Alltag mit selbigen. Studio Sai ist nach eigener Aussage stark inspiriert von den Atlus-RPGs "Persona 3" und "Persona 5 Royal". Das Spiel soll in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen.

Ein Port des bisher PC- und Xbox-exklusiven "Tunic" von Finji wird außerdem am 27. September auch für PS4 und PS5 erscheinen.

Ganz neu angekündigt wurde im Indie-Segment außerdem "Season: A Letter to the Future" von Scavengers Studio für den Herbst dieses Jahres. In "Season" begleitet man eine reisende Forscherin, die mit Fotografien, Tonaufnahmen, Zeichnungen und Interviews die Ästhetik der Natur in der namensgebenden Jahreszeit aufnimmt. Dazu fährt man mit dem Fahrrad durch friedliche Landschaften und spricht mit Bewohner:innen. Deren sorgenerfüllten Dialogzeilen zufolge wird das hübsche Spiel wohl auch mit Kommentaren zur Klimakatastrophe nicht geizen.

Zu guter letzt schließlich fand sich "Yoshi-P", Naoki Yoshida, der Producer von "Final Fantasy XVI" auf den Bildschirmen, und stellte den lange erwarteten Trailer für das neue Fantasy-RPG von Square Enix vor. Das Action-RPG in der Welt Valisthea kehrt nach den höher technologisierten Settings von "Final Fantasy XIII" und "Final Fantasy XV" zurück in eine mittelalterliche High-Fantasy-Welt. Deren Ästhetik nimmt sich recht klare Anleihen beim Serien-Underdog "Final Fantasy VIII". Dreh- und Angelpunkt des sechzehnten Teils sind die 'Domini', Menschen, an die die charakteristischen Beschwörungen der Reihe, hier Eikon genannt, gebunden sind. Unter anderem wird das Spiel Eins-gegen-Eins-Kämpfe zwischen jenen Beschwörungen im Stil eines Fighting Games beinhalten. Nach langer Entwicklungszeit erscheint "Final Fantasy XVI" schließlich im Sommer 2023 für die PlayStation 5".

Pascal Wagner