Amazon Games schließt Publishing-Agreement mit Disruptive Games

Amazon Games hat ein Publishing-Agreement mit dem in Berkeley (Kalifornien) ansässigen Entwicklerstudio Disruptive Games angekündigt. Es geht um ein Online-Multiplayer-Action-Adventure auf Basis einer neuen IP. Details zu dem Multiplattform-Titel, der sowohl auf kooperatives als auch auf kompetitives Gameplay ausgelegt ist, werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Erste Artworks lassen auf ein Survival-Abenteuer nach einem Flugzeugabsturz auf einer paradiesischen Insel schließen.

Die Publishing-Vereinbarung steht für den weiteren Ausbau des Vertriebs von Titeln externer Studios. Bereits Anfang des Jahres fungierte Amazon Games als Publisher des erfolgreichen MMOs "Lost Ark" in westlichen Regionen. Des Weiteren befinden sich mehrere unangekündigte Games in Entwicklung, sowohl bei den internen Studios als auch bei externen Entwicklern wie Glowmade, einem unabhängigen Studio aus Guildford in England.

"Bei Amazon Games wollen wir qualitativ hochwertige Titel entwickeln und veröffentlichen, die engagierte Communitys hervorbringen und Spieler über Jahre hinweg fesseln", meint Christoph Hartmann, VP von Amazon Games. "Das möchten wir erreichen, indem wir unsere eigenen IPs erschaffen und ausgewählte externe Projekte von großartigen Teams wie Disruptive Games veröffentlichen. Das talentierte Team von Disruptive Games bringt frischen Wind ins Genre der Multiplayer-Action-Adventures, mit starkem Game-Design und reichhaltigem Worldbuilding. Wir freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, den Titel an die Spieler zu bringen."

Disruptive Games hat unter anderem an "Diablo II: Resurrected", "Tony Hawk's Pro Skater 1+2", "Bloodstained" und "Godfall" mitgearbeitet. CEO und Gründer Eric Ellis leitete zuvor die Multiplayer-Abteilung bei Insomniac Games und möchte Spiele entwickeln, die um Interaktionen herum aufgebaut sind.

"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Amazon Games eine Online-Erfahrung zu erschaffen, die Kreativität und positive soziale Interaktionen fördert", sagt Ellis. "Das Team von Amazon Games steht hinter unserer Vision des Spiels und der Community, die wir damit aufbauen können. Ihr Enthusiasmus für das Projekt und ihre Ambitionen, großartige Spiele zu erschaffen, hat uns die Entscheidung einfach gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Dank ihrer Weltklasse-Unterstützung im Publishing, die sie schon bei den hocherfolgreichen Veröffentlichungen von New World und Lost Ark unter Beweis gestellt haben, sind wir auf einem guten Weg, unser Projekt zu den Spielern zu bringen."