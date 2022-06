Blaze Entertainment kündigt mit Evercade Exp ein neues Retro-Handheld an

Auf der Evercade 2nd Anniversary Show kündigte Blaze Entertainment ein neues Retro-Gaming-Handheld an. Das Evercade Exp soll ab dem Winter 2022 erhältlich sein. Das Handheld setzt auf physische Spielmodule, zum Release soll die bisherige Evercade-Bibliothek unterstützt werden. Diese umfasst 30 Spielmodule mit rund 300 Spielen. Mit der "Irem Arcade 1" wurde eine neue Sammlung vom gleichnamigen Studio unter anderem mit "Moon Patrol" oder "R-Type" angekündigt.

Das Evercade Exp ist mit einem 4,3"-IPS-Bildschirm ausgestattet und verfügt über die selbe Leistung wie die Heimkosole Evercade VS. Somit verfügt das Handheld über einen 1,5-GHz-Prozessor und internen 4-GB-Speicher. Es wird ebenfalls die Funktion bieten das Handheld um 90 Grad zu drehen, um vertikal ausgerichtete Spiele zu spielen. Dafür stehen auch extra Tasten zur Verfügung. Das Handheld soll ab dem Winter 2022 für 150 Euro erhältlich sein. Eine limitierte schwarze Version wird ebenfalls exklusiv bei Funstock erscheinen. Diese ist auf 5.000 Stück limitiert. Im September sollen mehr Informationen zum Handheld folgen.

"Die letzten zwei Jahre waren für Blaze sehr erfolgreich. In den zwei Jahren unserer Zusammenarbeit mit Evercade haben wir 28 Cartridges mit kultigen Retro-Titeln veröffentlicht und einen Handheld und eine Heimkonsole auf den Markt gebracht. Jetzt freuen wir uns, den Leuten den Evercade Exp zu zeigen, der das Ergebnis all des Feedbacks ist, das wir zu unserem erfolgreichen Handheld erhalten haben. Mit diesem neuen Produkt bieten wir Evercade-Fans eine bessere Möglichkeit, unterwegs zu spielen, und neuen Kunden optimales Erlebnis. Darüber hinaus bringen wir mit Toaplan und Irem zwei weitere Arcade-Titanen auf das System", so Andrew Byatt, Geschäftsführer von Blaze Entertainment.