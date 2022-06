DevGAMM organisiert digitales Game Fest für osteuropäische Spiele

Nach einem sommerlichen Präsenzevent in Vilnius richtet die DevGAMM im November ein Online-Event aus. Im Fokus stehen Spiele aus Osteuropa und die Solidarität mit der Ukraine.

Die auf Osteuropa konzentrierte Entwickler:innen-Organisation DevGAMM hat das dreitätige Online-Gamesfestival DevGAMM Games Fest an. Vom 23. bis zum 25. November 2022 findet das weltweit übertragene Event statt, bei dem auch die DevGAMM Awards vergeben werden.

Entwickler:innen können bis zum 10 Oktober ihre Spiele zum Festival einreichen. Die Einreichgebühr entspricht 50 US-Dollar, Teams aus der Ukraine dürfen jedoch ohne Kosten einreichen. Bei den DevGAMM Awards entscheidet ein Team aus über 100 Juror:innen über die eingereichten, neu erschienen Spiele. Preisgelder von insgesamt 20.000 Dollar, also etwa 18.700 Euro, die von Publisher TinyBuild und Xsolla gesponsert werden, sind zu gewinnen.

Das komplett digital stattfindende DevGAMM Game Fest im November folgt auf die physische DevGAMM-Konferenz im litauischen Vilnius. Ein geplantes Zusatzevent in Moskau entfällt als Protest gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Eine weitere Konferenz in Kyiv ist in Planung.