Razer und Tumi kündigen Esports-Taschenkollektion an

Zusammenmit Tumi kündigte Razer eine neue Taschenkollektion an. Diese soll limitiert sein und sich an Esport-Fans richten. Die Produkte erscheinen bereits morgen.

Am 3. Juni erscheint die neue Taschenkollektion von Razer. In Kooperation mit Tumi erscheinen vier Motive. Jedes Motiv ist auf 1.337 Exemplare limitiert. Die Anzahl wurde als Anlehnung an "LEET", kurz für "Elite", ausgewählt. Mit der Kollektion will Tumi ihren Fuß im Esport weiter festigen. Zu den Produkten gehören eine Laptop-Tasche, eine Bozeman-Sling-Tasche, Finch-Rucksack und eine Add-a-Bag-Hülle.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Tumi, um diese exklusive Kollektion unserer Gaming-Community zugänglich zu machen. Wir wissen, dass unsere Fans einen aktiven Lifestyle führen und manchmal ihr wertvolles PC-Setup mit sich herumtragen müssen, wenn sie unterwegs sind. Deshalb wollten wir sie mit hochwertigem Reiseequipment ausstatten und ihnen Vielseitigkeit und Funktionalität bieten, damit sie auch unterwegs erfolgreich sein können", sagt Addie Tan, Associate Director of Business Development bei Razer.

"Wir haben unsere Esport-Kategorie mit der Razer-Partnerschaft auf ein neues Level gebracht. Wir wollen neue und spannende Produkte entwickeln, die im Einklang mit der Begeisterung und Leidenschaft ihrer Gaming-Community stehen. Wir sehen viele Parallelen in ihrem Lifestyle, wie wir unsere Produkte herstellen und wie wir auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen, um sicherzustellen, dass sie das Beste erhalten, damit sie ihre Ziele erreichen können", so Victor Sanz, Creative Director von Tumi.