Share Now vergibt Mitgliedschaften für Gaming-Erfolge

Der Carsharing-Dienstleister Share Now startet eine Promo-Aktion, die sich an Gamer:innen richtet. Über Fotos von Gaming-Errungenschaften können Abomonate und Freiminuten gewonnen werden, bei einer Stadtrallye in Köln sogar Jahresabos und die PlayStation 5.

Der Carsharing-Dienstleister Share Now startet mit Share Now Gaming in die Akquise von Gamer:innen als Kund:innen. In sechs Kategorien können Neukund:innen ihre Gaming-Erfolge beweisen und dadurch Abomonate, Freiminuten und Punkte für den Gold-Status in Share Nows Abomodell gewinnen.

Die Kategorien, die mit Screenshots oder Fotos bei Share Now bewiesen werden müssen, sind meiste Spiele gespielt, meiste Titel eines Franchises im Besitz, die beste Top-Platzierung in einem Ingame-Ranking, das beste Cosplay, die Mitgliedschaft in den meisten unterschiedlichen Discord-Channels und das spektakulärste Team-Foto. In jeder der Kategorien vergibt Share Now zwischen fünf und 20 Drei-Monats-Mitgliedschaften.

Teil der Promo-Aktion ist außerdem eine City Competition in Köln. In einer Augmented-Reality-Stadtrally aus Social-Media-Posts und Sehenswürdigkeiten müssen neun Codes gelöst werden. Die ersten fünf Gewinner:innen erhalten ein einjähriges Carsharing-Abo und eine PlayStation 5.