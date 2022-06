"Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" erscheinen im November

Vor wenigen Monaten enthüllte The Pokémon Company die beiden neuen Pokémon-Teile für Switch: "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur". Heute wurde das Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben und neues Material gezeigt.

Am Pokémon-Day im Februar wurden "Pokémon Karmesin" und "Pokémon Purpur" angekündigt. Heute spendierten Nintendo und The Pokémon Company den beiden Titeln ein Veröffentlichungsdatum. Die neuen Spiele aus der Pokémon-Hauptreihe erscheinen am 18. November 2022 für Nintendo Switch.

Das neue Material enthüllte ebenfalls, dass es je nach Edition einen anderen Professor geben wird. Spieler:innen von "Pokémon Karmesin" erhalten Professor Antiqua und von "Pokémon Purpur" bekommen es mit Professor Futurus zu tun. Die beiden neuen Ableger werden die ersten der Reihe sein, die einen vier Spieler:innen-Multiplayer beinhalten werden. Pokémon-Trainer:innen können damit die Open World zu viert erkunden. Neben neuen Regionen und Pokémon wurden auch die beiden Cover-Pokémon enthüllt. Miraidon ziert das Cover von "Pokémon Purpur" und Koraidon das von "Pokémon Karmesin". Beide Wesen besitzen ein technologischeres Design, als es noch bei den Vorgängern der Fall war.