Opera GX präsentiert ersten Rage Report über Wut und Kontrollverlust

Die erste Rage-Report-Studie von Opera GX wurde veröffentlicht. Sie präsentiert Schlüsseldaten über britische und amerikanische Spieler:innen und deren Wut beim Spielen. Wie viele Personen befragt wurden, hat Opera aber nicht genannt. Zwei Drittel der befragten Spieler:innen haben zugegeben, dass sie wütend wurden, weil sie in einem Spiel verloren hatten. Mehr mehr als 80 Prozent haben eine schlechte Internetverbindung als Grund für ihre Wut angegeben, weil diese ihnen die Partie ruiniert hat. Auch wurde auf das Equipment in diesen Situationen geblickt. Von den US-amerikanischen Spieler:innen, die Teil der Umfrage waren, hat fast ein Drittel einen Controller oder andere Geräte aus Wut kaputtgemacht. Bei den britischen Spieler:innen waren es nur 19 Prozent der Befragten. Fast die Hälfte der Befragten fühlte sich im Nachhinein durch ihr eigenes Verhalten niedergeschlagen. Mobbing in Videospielen wurde ebenso thematisiert. Ein Drittel der US-amerikanischen Spieler:innen haben zugegeben, dass sie beim Spielen gemobbt wurden. Bei den britischen Befragten waren es 18 Prozent. Über ein Drittel der amerikanischen Spieler:innen haben angegeben, dass ihre eigenen aggressiven Kommentare die Atmosphäre ruiniert hätten. Bei den britischen Spieler:innen waren es ein Viertel der Befragten.

Opera GX nimmt das alles aber mit Humor und veröffentlichte einen Trailer für die "Anger Controllers". Diese Controller, die weder erscheinen noch produziert werden, sollen die angeblich ersten unzerstörbaren Controller sein. "Mit den Anger Controllern wollen wir mit einem Augenzwinkern auf das sehr reale Problem der Wut und des Wutmanagements unter Spieler:innen hinweisen, das viele Menschen betrifft, auch diejenigen, mit denen sie spielen", erklärt Maciej Kocemba, Leiter von Opera GX.

Um auf das Thema Wut und Frustration aufmerksam zu machen, organisiert Opera GX am 6. Juni einen Stream. Mit dabei sind Dr. Alok Kanojia, auch bekannt als Dr. K. Der an Harvard ausgebildete Psychiater setzt sich sehr für die mentale Gesundheit von Spieler:innen ein. Der Streamer Cr1TiKaL wird ebenfalls Teil des Streams sein.