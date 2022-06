Volvo und Epic bringen Unreal Engine in E-Autos der nächsten Generation

Volvo Cars arbeitet mit Epic Games zusammen, um "fotorealistische" Echtzeit-Visualisierungen mit der Unreal Engine in die nächste Generation von Volvo-Elekro-Fahrzeugen zu bringen. Die Unreal Engine wird die Rechenleistung der Snapdragon-Cockpit-Plattformen der dritten Generation nutzen, die in kommenden Volvo-E-Autos verwendet wird. "Diese Lösung wird einen neuen Standard in der Grafik- und Infotainment-Systemleistung in Fahrzeugen setzen" verspricht Qualcomm. So soll das Infotainment-System mehr als doppelt so schnell sein wie sein Vorgänger, während die Grafikerzeugung und -verarbeitung im Innenraum bis zu zehnmal schneller sein wird.

Die Unreal Engine wird von Volvo für die Entwicklung digitaler Schnittstellen in den Fahrzeugen und für das Rendering von Echtzeitgrafiken im Fahrzeug verwendet - als Teil der Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI). Genauer gesagt wird sich die Engine zunächst auf das Driver Information Module (DIM) konzentrieren, eines der Displays im Innenraum, das den Fahrer mit relevanten Informationen und Infotainment-Funktionen versorgt. Volvo möchte auch die eigene Software-Entwicklung im Unternehmen ausbauen.

"Um unseren Kund:innen das bestmögliche Benutzererlebnis zu bieten und zu einer sicheren und persönlichen Fahrt beizutragen, brauchen wir eine reichhaltige, immersive und reaktionsschnelle Visualisierung in unseren Fahrzeugen", sagt Henrik Green, Chief Product Officer bei Volvo Cars. Das erste Fahrzeug, in dem die Unreal Engine zum Einsatz kommt, ist das "vollelektrische Flaggschiffmodell", das Volvo Cars im Laufe des Jahres vorstellen wird. Dieses Modell ist das erste einer neuen Generation von vollelektrischen Volvo-Fahrzeugen, da Volvo Cars bis 2030 nur noch reine Elektroautos verkaufen will.

"Wenn man interaktive, hochauflösende Grafiken, die in Echtzeit laufen, ins Auto bringt, öffnet man die Tür zu einer Vielzahl von neuen Möglichkeiten, jeden im Auto zu informieren und zu unterhalten", sagt Heiko Wenczel, Epic Games' Director of Automotive and HMI for Unreal Engine.