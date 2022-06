Bewerbungsphase für Berliner Match-Up zwischen Kanada und Deutschland offen

Gemeinsam mit kanadischen Handelsorganisationen organisiert das Medienboard Berlin-Brandenburg ein Netzwerkevent für kanadisch-deutsche Ko-Produktionen aus der Games- und VR-Branche. Das Match-Up findet am 29. August statt, interessierte Unternehmen können sich bis 17. Juni bewerben.

Das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB) empfängt am 29. August eine Delegation kanadischer Produzent:innen und Entwickler:innen aus dem Bereich Interactive Digital Media in der Hauptstadtregion. Auf einem Match-Up-Event für potenzielle kanadisch-deutsche Ko-Produktionen haben Unternehmen aus Berlin und Brandenburg mit Interesse an der kreativen Zusammenarbeit dort die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. Das Event ist Teil der seit 2018 bestehenden Canada Germany Digital Media Incentive.

Die Veranstaltung richtet sich an Produzent:innen und Entwickler:innen aus den Bereichen Games und VR/AR/Mixed Reality. Die Teilnahme ist sowohl mit als auch ohne konkretes Ko-Produktionsprojekt möglich, das ernsthafte Interesse an einer Ko-Entwicklung oder Produktion ist jedoch Voraussetzung.

Das MBB ruft nun bis einschließlich 17.06.2022 zu Bewerbungen via Email auf. Bewerbungen sollen an Sebastian Köppen, den Referenten für Standortentwicklung, unter s.koeppen@medienboard.de gesendet werden und in einer einzigen PDF ein Firmenprofil, Kurzbiographie und Kontaktdaten des/der Teilnehmenden, Auflistung von bis zu drei Referenzprojekten, die bereits erfolgreich international ausgewertet wurden und eine Auflistung der aktuellen Projekte mit Titel, Beschreibung, Zielmarkt, Format/Plattform, Entwicklungsstand, Förderer/Auswerter/Partner, Eignung für eine internationale Koproduktion enthalten.

Die Veranstaltung wird in Präsenz in Berlin stattfinden und umfasst One-on-One-Meetings, Best Practices und Networking-Möglichkeiten. Sie wird gemeinsam mit Ontario Creates, Creative BC und dem kanadischen Trade Commissioner Service organisiert.