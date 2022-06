game-Sommerfest: Kellner will Gamesstandort Deutschland stärken

Rund 500 Gäste folgten der Einladung des Verbands zum fast schon traditionellen game-Sommerfest, das diesmal im Zollpackhof in Berlin-Mitte stattfand. Mit dabei war auch Staatssekretär Michael Kellner, der in seinem Grußwort das Ziel der Regierung bekräftigte, Deutschland als Standort international besser zu positionieren.

Nach einer rein digitalen Ausgabe 2020 fand gestern erstmals seit 2019 wieder ein game-Sommerfest in Präsenz in Berlin statt. Rund 500 Gäste aus Wirtschaft und Politik folgten der Einladung des game und kamen in den Zollpackhof in Berlin-Mitte. Dort konnte der neu gewählte Vorstandsvorsitzende des Verbands, Lars Janssen, auch Michael Kellner begrüßen, den für Games zuständigen Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Kellner sicherte der Branche in seinem Grußwort dann auch Unterstützung zu: "Games sind im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sehr gut aufgehoben: Mit unserer Wirtschafts- und Digitalkompetenz wollen wir die Computerspiele-Förderung weiter verbessern und die Games-Strategie konsequent umsetzen", so Kellner. "Unser Ziel ist es, den Standort zu stärken und unsere Unternehmen und Spiele auch international besser zu positionieren. Das alles wollen wir mit der Branche gemeinsam angehen, insbesondere natürlich mit dem game und seinem neuen Vorstand, dem ich zur Wahl herzlich gratuliere."