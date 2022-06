THQ Nordic gründet Niederlassung in Singapur

Mit einer neuen Zweigstelle in Südostasien möchte sich THQ Nordic besser in der ASEAN-Region aufstellen. Die Niederlassung in Singapur ist die zweite Tochtergesellschaft des Publishers auf dem asiatischen Kontinent, nach Japan.

THQ Nordic hat eine neue Zweigstelle in Südostasien eröffnet. Von Singapur aus wird die neu gegründete Niederlassung die Region betreuen, insbesondere die Öffentlichkeitsarbeit, das Marketing und die Sicherung von Talenten für die Spiele von THQ Nordic und HandyGames in der südostasiatischen Region. Zu diesen Märkten gehören Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesien, die Philippinen, Singapur, Hongkong und Vietnam. Geleitet wird THQ Nordic Singapur von Managing Director Winson Lo, der mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Spieleindustrie hat. Die Niederlassung in Singapur ist die zweite Tochtergesellschaft von THQ Nordic auf dem asiatischen Kontinent, nach der Gründung von THQ Nordic Japan KK im Oktober 2019.

"Aufbauend auf dem Erfolg unserer japanischen Niederlassung war der Eintritt in die ASEAN-Region die nächste logische Herausforderung, der wir uns stellen wollten. Da sich hier fast die Hälfte aller Gamer der Welt aufhält, ist es nicht nur eine gewaltige Herausforderung, sondern auch sehr spannend, dort Fuß zu fassen. Und wie immer gilt: Unser Interesse ist langfristig ausgerichtet, nicht nur auf ein schnelles Vergnügen", so Philipp Brock, Marketing Director von THQ Nordic.