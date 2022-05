game-Mitglieder wählen neuen Vorstand

Lars Janssen ist neuer Vorstandsvorsitzender des game - Verband der deutschen Games-Branche. Stellvertretende Vorstandsvorsitzende ist Julia Pfiffer. Johanna Janiszewski, Christian Kluckner und Ralf Wirsing wurden ebenfalls in den fünfköpfigen Vorstand gewählt.

Die über 350 Mitglieder des game - Verband der deutschen Games-Branche haben heute turnusmäßig den neuen Vorstand gewählt. Auf der Mitgliederversammlung wurden Johanna Janiszewski (Founder and CEO of Tiny Crocodile Studios), Lars Janssen (VP, Worldwide Studios & Talent von Koch Media), Christian Kluckner (Co-Founder und Managing Director von Chimera Entertainment), Julia Pfiffer (Co-Geschäftsführerin der astragon Entertainment) und Ralf Wirsing (Managing Director Ubisoft Europa) in den Vorstand gewählt. Der Vorstand einigte sich im Anschluss auf die Ernennung von Lars Janssen zum Vorstandsvorsitzenden. Seine Stellvertreterin ist Julia Pfiffer. Die bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Linda Kruse (the Good Evil) und das Vorstandsmitglied Jens Kosche (EA) waren nicht erneut zur Wahl angetreten. Der game-Vorstand wird für zwei Jahre gewählt.

Lars Janssen, game-Vorstandsvorsitzender: "Ich freue mich sehr über das Vertrauen der game-Mitglieder! Wir haben gemeinsam als Verband und als deutsche Games-Branche in den vergangenen Jahren viel erreicht und werden uns als neuer Vorstand in den kommenden Jahren weiter für die Games-Branche stark machen. Jetzt liegen einige wichtige Projekte an, von der Weiterentwicklung der gamescom bis hin zur weiteren Stärkung des Games-Standortes Deutschland."

Julia Pfiffer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des game: "Das große Vertrauen der game-Mitglieder freut mich sehr! Der neue Vorstand ist die ideale Mischung aus erfahrenen Mitgliedern und neuen Gesichtern. Damit sichern wir einerseits Kontinuität bei der sehr erfolgreichen Arbeit der vergangenen Jahre und bringen gleichzeitig neue Ideen in die Vorstandsarbeit ein."