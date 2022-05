Gameloft und CK Hutchison starten die Spieleplattform "3GoPlay" im Juni

Gameloft Business Solutions wird "3GoPlay" im Juni 2022 starten - eine Spieleplattform für Nutzer:innen des Mobilfunknetzbetreibers CK Hutchison (Mobilfunkmarke 3) für mobile Endgeräte. "3GoPlay" ist ein Abonnement-Angebot auf Basis eines All-You-Can-Play-Modells. "Die Gaming-Inhalte werden den Spieler:innen kostenfrei zur Verfügung stehen. Um jedoch alle Inhalte ohne Einschränkungen genießen zu können, ist ein Abonnement erforderlich", so Gameloft. Die App umfasst Hunderte von Spielen aller Genres, darunter "Asphalt Nitro 2", "Lego Legacy: Heroes Unboxed", "Disney Princess Majestic Quest" oder "Sonic Runners Adventure". Zusätzlich werden redaktionell zusammengestellte Dienste geboten. Auch ein Eltern-Modus ist vorhanden.

"Unser Ziel ist, dass jeder und jede die Möglichkeit hat zu spielen und wir sind davon überzeugt, dass es ein Game für jede Spiele-Persönlichkeit gibt und es darf - unserer Meinung nach - keine Rolle spielen, wo sich der Gamer oder die Gamerin auf der Welt befindet", sagt Yann Fourneau, VP Global Sales & Distribution bei Gameloft.

"3GoPlay" startet zunächst in Österreich und Italien (unter dem Namen "W3GoPlay"). Dänemark, Indonesien, Irland, Schweden, Vietnam, das Vereinigte Königreich sowie die chinesischen Sonderverwaltungszonen Hongkong und Macau könnten folgen, so sieht es die vertragliche Rahmenvereinbarung vor.

Joe Parker, CEO von CKH IOD, eine Business-Unit der Telekommunikationssparte von CK Hutchison, fügt hinzu: "In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Gameloft den Ruf als einer der führenden Anbieter von Mobile Games und für innovative Gaminglösungen aufgebaut. Gameloft bietet zudem einen nahezu konkurrenzlos-großen Katalog an Spielen sowie Brands mit einem hohen Wiedererkennungswert. Wir sind davon überzeugt, dass diese Games unsere Kunden begeistern werden. Zum Start stehen bereits Hunderte von Spielen zur Verfügung, monatlich kommen weitere hinzu. Kurz - wir sind zuversichtlich, dass unser 'All You Can Play'-Abonnementdienst selbst die eingefleischtesten Gamer überzeugen wird. Wir bieten zudem eine sichere Umgebung und das für eine geringe, monatliche Gebühr."