Wicket Gaming möchte Übernahme von Wegesrand abschließen

Wicket Gaming ist auf Wachstum aus und möchte die Übernahme von der Wegesrand Verwaltungsgesellschaft mbH abschließen. Dazu hat der schwedische Publisher ein Darlehen bei der Formue Nord Fokus A/S in Höhe von 15 Millionen Schwedischen Kronen aufgenommen. Das sind umgerechnet rund 1,4 Millionen Euro. Weiterhin veräußerte Wicket Gaming mehr als 270.000 Aktien. Das erwartete Kapital dadurch soll fünf Millionen Schwedische Kronen beziehungsweise rund 470.000 Euro betragen.

Wegesrand ist auf interaktive Wissensvermittlung spezialisiert und auf der aktuell stattfindenden Learntec in Karlsruhe vertreten. Sie präsentieren im virtuellen Raum, wie zum Beispiel eine Lokführer:innenausbildung aussehen könnte. Zur Wegesrand-Gruppe gehört ein Verbund an Beteiligungen, der unterschiedliche Gewerke innerhalb der digitalen Medienerstellung abdeckt, unter anderem Trainingsentwicklung, Serious Games, Gamification, Games und IP-Development. Wegesrand hält u.a. Beteiligungen an Unger & Fiedler, IndieAdvisor & Company und Linked Dimensions. Mit mehr als 30 festangestellten Mitarbeitern agiert das Unternehmen an den Standorten Berlin, München, Ludwigsburg/Stuttgart und Mönchengladbach. Wicket Gaming hatte bereits beim "Cricket Manager Pro 2022" mit Linked Dimensions und Unger & Fiedler zusammengearbeitet.