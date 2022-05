The Pokémon Company verzeichnet Rekordgeschäftsjahr

The Pokémon Company hat ein weiteres Rekordgeschäftsjahr hinter sich. In dem 24. Fiskaljahr, von Anfang März 2021 bis Ende Februar 2022, hat das Unternehmen 204,2 Milliarden Yen umgesetzt - eine Steigerung um 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das sind fast 1,49 Mrd. Euro. Der Nettogewinn stieg um 123 Prozent auf 41,4 Milliarden Yen, in etwa 302 Millionen Euro. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Rekordgewinn verzeichnet. Der starke Anstieg wird auf mehrere erfolgreiche neue Releases zurückgeführt, wobei im vorherigen Geschäftsjahr kein neues Spiel aus der Hauptreihe, sondern lediglich Erweiterungen für "Pokémon Schwert und Schild" veröffentlicht wurden.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr erschienen unter anderem "New Pokémon Snap" (April 2021), "Pokémon Strahlender Diamant" und "Pokémon Leuchtende Perle" (November 2021) und "Pokémon Legenden: Arceus" (Januar 2022). Bis Ende März 2022 verkauften sich "Strahlender Diamant und Leuchtende Perle" über 14,65 Millionen Mal. "Pokémon Legenden: Arceus" schaffte 6,5 Millionen Verkäufe in der ersten Woche und insgesamt 12,64 Millionen Verkäufe in zehn Wochen nach dem Verkaufsstart. "New Pokémon Snap" lag im September 2021 bei 2,2 Millionen Verkäufen. Aber auch "Pokémon GO", "Pokémon Unite" und das "Pokémon Sammelkartenspiel" haben zum Umsatz beigetragen.

Geschäftsdaten von The Pokémon Company sind vergleichsweise selten, da das Unternehmen privat geführt wird und die buchhalterischen Offenlegungspflichten begrenzt sind. Allerdings werden in Japan die Daten einiger Unternehmen in jährlichen Abständen von der Regierung herausgegeben, wie in diesem Fall laut Serkan Toto von dem Beratungsunternehmen Kantan Games. Nintendo hält, als einzig börsennotiertes Unternehmen, 32 Prozent der Anteile an The Pokémon Company. Die beiden anderen Eigentümer sind Creatures Inc. und Game Freak. Beide Unternehmen sind in Privathand, ihre genauen Anteile sind unbekannt.