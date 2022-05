Virtual Bundesliga wird als zusätzlicher Wettbewerb in DFL-Statuten verankert

Die Virtual Bundesliga (VBL) wird als zusätzlicher Wettbewerb in den Liga-Statuten der DFL Deutsche Fußball Liga verankert. Auf der heutigen DFL-Mitgliederversammlung fassten die Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga einen entsprechenden Beschluss, der die Ausrichtung des Wettbewerbs um den Titel "Deutscher Club-Meister im eFootball" vorsieht. "Dieser Schritt etabliert die Virtual Bundesliga Club Championship als eFootball-Wettbewerb der Bundesliga und 2. Bundesliga und dient ihrer weiteren Professionalisierung. Ab der Saison 2023/24 ist grundsätzlich die Teilnahme der Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga an der Virtual Bundesliga Club Championship vorgesehen", so heißt es in der Ankündigung. Die Aufnahme der E-Sport-Liga in die DFL-Statuten wurde im Dezember 2021 beschlossen.

"In der Lizenzierungsordnung werden - basierend auf den Erkenntnissen aus den vergangenen Spielzeiten - die Voraussetzungen dafür geregelt. Dazu gehören beispielsweise der Unterhalt eines eFootball-Teams (bestehend aus drei bis fünf Spielern), die Benennung einer hauptamtlich beschäftigten Person mit eFootball-Verantwortung und der Betrieb einer als eFootball-Hauptspielstätte deklarierten Räumlichkeit mit erforderlicher technischer Ausstattung", schreibt die DFL weiter. Etwaige Sanktionen bei der Nicht-Erfüllung von VBL-Lizenzkriterien werden sich nicht auf den Spielbetrieb und den Wettbewerb in der Bundesliga und 2. Bundesliga auswirken.

Die DFL zum Hintergrund der Entscheidung: "Die steigende Beliebtheit der VBL sowie die generell wachsende Relevanz des eSport und die Fokussierung der DFL auf Fußball-Simulationen haben im Jahr 2018 zur Entscheidung geführt, zusätzlich zum Einzelspieler-Wettbewerb VBL Open auch die VBL Club Championship mit den Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga ins Leben zu rufen. Beide Wettbewerbe werden zunächst bei den VBL Open Playoffs und schließlich beim VBL Grand Final (in diesem Jahr am 4./5. Juni in Köln) zusammengeführt."