Ende August wird in "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" wieder sondiert

Black Forest Games und THQ Nordic lassen die Aliens erneut los: "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" wird am 30. August 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Außerdem ist ein eigenständiger Mehrspieler-Ableger realisiert worden.

Der Termin steht fest. "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" wird am 30. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. PlayStation 4, Switch und Xbox One werden nicht mehr bedient. Das Remake von "Destroy All Humans! 2", das 2006 abhob, wird erneut von Black Forest Games entwickelt. Das Studio aus Offenburg war schon für "Destroy All Humans!" (2020) verantwortlich, das die Erwartungen des Publishers mit über einer Million Verkäufe übertraf.

"Crypto ist zurück - mit der Lizenz zum Sondieren. Diesmal macht der König der bösen Außerirdischen die abgedrehten Sixties unsicher! Es gilt Rache zu nehmen für die Zerstörung des furonischen Mutterschiffs durch den KGB. Die Invasion geht weiter", so THQ Nordic. Im Gegensatz zum Vorgänger können zwei Personen die Story-Kampagne im Splitscreen-Koop spielen.

Darüber hinaus wird "Destroy All Humans! - Clone Carnage" als Standalone-Multiplayer-Produkt ab dem 31. Mai verkauft. In diesem eigenständigen Mehrspieler-Ableger können sich bis zu vier Personen in vier Multiplayer-Modi austoben. Digitale Vorbesteller von "Destroy All Humans! 2 - Reprobed" erhalten die Version kostenlos. Ansonsten wird der Standalone-Multiplayer für 13 Euro verkauft.