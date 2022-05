13 nominierte Spiele für die Pixel Awards Europe 2022 bekanntgegeben

Die vom polnischen Gameskultur- und -business-Magazin veranstaltete Games-Festival Pixel Heaven hat die nominierten Spiele für die diesjährigen Pixel Awards Europe bekanntgegeben. Pixel Heaven findet vom 10. bis zum 12. Juni in Warschau statt. Die Pixel Awards sind die größte Competition ausschließlich für Indie-Games in Europe. Nominiert werden können Spiele, die auf dem Pixel Heaven-Festival ausgestellt sind. Aus 150 Einreichungen hat die Event-Jury nun 13 Spiele ausgewählt, die in sieben Kategorien antreten. Die Jury besteht aus namhaften Entwickler:innen, Journalist:innen und Gründer:innen der polnischen Gaming-Industrie, darunter etwa Agnieszka Szóstak von CD Projekt Red und Jakub Marsza?kowski, Organisator der Game Industry Conference in Poznan.

In den folgenden Kategorien treten die beschriebenen Spiele an:

Best Art

"Opus: Echoes of Starsong" von Sigono

"Sifu" von Soclap

"Trek to Yomi" von Flying Wild Hog

Best Gameplay

"Dying Light 2: Stay Human" von Techland

"Sifu" von Soclap

"Tandem: A Tale of Shadows" von Monochrome

Best Audio

"Dying Light 2: Stay Human" von Techland

"Shadow Warrior 3" von Flying Wild Hog

"Trek to Yomi" von Flying Wild Hog

Best Story

"Best Month Ever" von Klabater und dem Warsaw Film School Video Game & Film Production Studio

"Growing Up" von Vile Monarch

"Opus: Echoes of Starsong" von Sigono

Retro Roots

"Astral Ascent" von Hibernian Workshop

"McPixel 3" von Sos Sosowski

"Super Catboy" von Pixelpogo

Big Bang!

"Trek to Yomi" von Flying Wild Hog

"McPixel 3" von Sos Sosowski

"UnablesTM" von 9unz

Indie Grand Prix

"McPixel 3" von Sos Sosowski

"Tandem: A Tale of Shadows" von Monochrome

"UnablesTM" von 9unz

Big Fish Grand Prix

"Dying Light 2: Stay Human" von Techland

"Sifu" von Soclap

"Trek to Yomi" von Flying Wild Hog