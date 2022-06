"Loupedeck Live S" richtet sich gezielt an Streamer:innen

Loupedeck baut sein Produktportfolio aus und richtet sich mit dem "Loupedeck Live S" gezielt an Streamer:innen. Der Streaming-Controller ist eine frei konfigurierbare Konsole mit Touch-Buttons, taktilen Reglern und analogen Tasten, die eine bessere Kontrolle über den Stream, den Chat und externe Quellen wie Beleuchtung und Audio-Einstellungen ermöglicht. Die analogen Drehregler sollen das Loupedeck von vergleichbaren Produkten auf dem Markt abheben.

"Wer streamt, kennt das: Der Game-Sound ist zu laut, die Musik zu leise, das Mikro stumm, Chat-Alerts zu aufdringlich", sagt Thomas Kilian, Product Owner Streaming bei Loupedeck (Video-Präsentation). "Genervt klickt man durch die unterschiedlichen Quellen und justiert umständlich per Mausklick nach. Mit den Drehreglern des Loupedeck Live S und dem integrierten Audio Mixer lässt sich all das bequem mit einer Hand und mit nur einem Gerät steuern." Kilian, auch bekannt als E-Sport-Caster Khaldor, hat seine Erfahrungen in die Konzeption und Features des Geräts mit eingebracht, gerade die Audio-Funktionen hebt er hervor. So lassen sich Inputs und Outputs aus verschiedenen Soundquellen getrennt voneinander ansteuern, zum Beispiel bei der Justierung von Game-Sound und Audio-Kommentar. Besonders Streamer:innen, die sich auf die Live-Übertragung von Spielen oder Let's Plays spezialisiert haben, macht Loupedeck als eine Zielgruppe fest.

"Ein schlankes Device für StreamerInnen, mit multifunktionalen Tasten, flexiblen Drehreglern, intuitiv zu bedienen und zu einem attraktiven Preis: Mit diesen Vorgaben haben wir uns an die Entwicklung des Loupedeck Live S gemacht", verrät Mikko Kesti, CEO und Gründer von Loupedeck. "Pate für dieses Projekt stand unverkennbar das Loupedeck Live. Mit dem Loupedeck Live S bieten wir künftig ein preiswertes Tool für jene, die mit weniger Tasten auskommen, jedoch auf die - vor allem beim Streaming praktischen - Drehregler nicht verzichten möchten." Der Streaming-Controller bietet native Software-Integrationen für Twitch, OBS, Streamlabs und Voicemod - sowie Plug-ins für Kreativprogramme wie Adobe Lightroom und Final Cut Pro.

Wie bei der Veröffentlichung des ersten Loupedecks im Jahr 2016 setzt das finnische Start-up beim "Loupedeck Live S" auf Crowdfunding bei Indiegogo. "Wir haben seinerzeit mit Indigogo sehr gute Erfahrungen gemacht und das damalige Ziel um über 400 Prozent übertroffen. Mit der Kampagne sichern wir die notwendigen finanziellen Mittel, behalten das Ohr am Markt und belohnen die frühe Unterstützung mit Rabatten von bis zu 35 Prozent", so Kesti. Der voraussichtliche Preis wird 179 Euro betragen. Verkaufsstart ist Oktober 2022.