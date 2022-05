"Star Wars Jedi: Survivor" angekündigt

Mit "Jedi: Survivor" wurde der Nachfolger zu "Star Wars Jedi: Fallen Order" angekündigt. Cal Kestis wird im nächsten Jahr wieder das Lichtschwert schwingen. Derweil wird "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" für Switch portiert.

Auf der Star Wars Celebration durften sich Fans über viele Neuigkeiten zum Franchise freuen. So erhält "Star Wars Jedi: Fallen Order" einen Nachfolger. Dieser hört auf den Namen "Star Wars Jedi: Survivor" und soll 2023 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Die Handlung spielt fünf Jahre nach den Ereignissen des Vorgängers. Spieler:innen nehmen erneut die Rolle von Cal Kestis ein, der vom Druiden BD-1 begleitet wird. Um zu überleben, muss Cal neue Fähigkeiten erlernen und seine Verbindung mit der Macht stärken.

"Schon vor der Fertigstellung von Jedi: Fallen Order hatte unser Team eine Vision davon, wie wir das Abenteuer von Cal, BD und der Crew in einem Sequel fortsetzen würden", erklärte Stig Asmussen, Game Director bei Respawn. "Für Jedi: Survivor arbeiten wir eng mit Lucasfilm Games zusammen, um die Story von Jedi: Fallen Order weiterzuerzählen. Wir nutzen moderne Technologien, um Cals Geschichte mit dynamischeren Jedi-Kämpfen und filmreifem Storytelling fortzusetzen, während Cal in den dunklen Zeiten überlebt und reifer wird. Wir können es kaum erwarten, der Welt im Laufe dieses Jahres mehr über das Spiel zu verraten."

Auch Besitzer:innen einer Switch dürfen sich über Star-Wars-Nachschub freuen. "Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords" erscheint am 8. Juni für die Switch. Die Portierung übernimmt Aspyr. Das Studio hatte bereits die Jedi-Knight-Teile für Switch umgesetzt. Aspyr arbeitet ebenfalls am Remake von "Star Wars: Knights of the Old Republic", was allerdings nicht präsentiert wurde.