Gamification und Serious Games auf der Learntec 2022 in Karlsruhe

Morgen startet die Learntec 2022 in Karlsruhe. Sie ist Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung an Schulen und im Beruf. Die Themen New Work und New Learning stehen auf dem Messeprogramm weit oben, aber auch Gamification und Serious Games fehlen nicht. Unter anderem wird gezeigt, wie "Assassin's Creed" im Geschichtsunterricht eingesetzt werden kann.

Mit der Learntec 2022 startet morgen in Karlsruhe Europas größte Veranstaltung für digitale Bildung an Schulen und im Beruf. Vom 30. Mai bis 2. Juni stehen auf der Messe Themen wie New Work oder New Learning auf dem Programm. Mehr als 370 Aussteller:innen werden auf der Messe vertreten sein. Die Veranstallter:innen erwarten bis zu 12.000 Besucher:innen. Am Donnerstag, den 2. Juni finden zum Beispiel die Videospiel-bezogenen Themen statt. Auf der Games@Learntec-Bühne werden Serious Games und spielerische Lernanwendungen präsentiert. Christoph Plewe, Referent beim game-Verband, eröffnet das Panel.

Weitere Gaming-Panels auf der Messe umfassen Serious Games für Unternehmen, Gamification und game-based Learning, wie zum Beispiel "Assassin's Creed" im Geschichtsunterricht. Mit dabei ist auch Wegesrand, die sich auf digitale und spielerische Lernmethoden spezialisiert haben, unter anderem im Metaverse. Auf der Messe zeigen sie im virtuellen Raum, wie eine spielerische Lokführer:innenausbildung aussieht. Weiterhin stellen sie Projekte zu den Themen Medienkompetenz und IT-Sicherheit auf der Messe aus.