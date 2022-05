Games-Releases in Kalenderwoche 22 vom 30. Mai bis 05. Juni 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In unserem wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, diese Woche mit "Evil Dead: The Game", "Diablo Immortal" und der "Wonder Boy Collection".

Retail

31.05.2022 - "Evil Dead: The Game" (USK-Retail) für PS4, PS5, Xbox One/Series von Saber Interactive

Das europäische Ausland darf sich bereits seit einigen Wochen am Titel erfreuen, Deutschland hatte zunächst das Nachsehen. Nachdem das Evil-Dead-Spiel in zweiter Instanz von der USK doch eine unzensierte Freigabe "ab 18" erhalten hat, kommt es am 31. Mai in den deutschen Verkauf im Einzelhandel.

31.05.2022 - "SnowRunner" für PS5 und Xbox Series von Focus Home Interactive

Die kultige Schlamm-Simulation fährt diese Woche als Disk-Version auf die neuen Konsolen. Der aktuelle Teil des MudRunner-Franchises simuliert die Arbeit schwerer Fahrgeräte in Schlamm, Schnee und anderen Schlechtwetterverhältnissen und sieht dabei dank besserer Auflösung richtig gut aus.

31.05.2022 "Insomnis: Enhanced Edition" für PS5 von astragon

Das Puzzle-lastige First-Person-Horrorspiel "Insomnis" von Path Games erhält dank astragon eine Disk-Version für den deutschen Markt. Im Spiel kehrt der Protagonist Jon Castevet auf das Anwesen seines verstorbenen Großvaters zurück und versucht, seine unheimliche Familiengeschichte aufzuklären.

03.06.2022 - "Wonder Boy Collection" für PS4 und Switch von ININ Games

Nach mehreren erfolgreichen Remakes und Neuveröffentlichungen über die letzten Jahre portiert ININ Games nun einige Klassiker der Wonder-Boy-Reihe auf moderne Systeme. Die Collection enthält "Wonder Boy", "Wonder Boy in Monster Land", "Wonder Boy in Monster World" und "Monster World IV".

Digital

31.05.2022 - "Captain of Industry" für PC im Early Access von MaFi Games

Seit über sechs Jahren und ohne externe Finanzierung arbeiten zwei Personen an der Kolonie- und Fabriksimulation "Captain of Industry". Man beginnt mit dem Aufbau einer kleinen Kolonie und erschafft mit der Zeit ein industrielles Imperium - bis hin zur Raumfahrt. Der Early Access ist für ungefähr zwei bis drei Jahre geplant.

31.05.2022 - "Silt" für PC, PS4, PS5, Switch und Xbox One/Series von Fireshine Games

Silt ist ein surreales Ozean-Erkundungsspiel mit Puzzle-Elementen, in dem es darum gilt, einen Unterwasserabgrund als Taucher:in zu erkunden. Dabei ist es möglich, die ozeanischen Kreaturen in Besitz nehmen und ihre Fähigkeiten zu nutzen, um Rätsel zu lösen.

02.06.2022 - "Diablo Immortal" für Android, iOS und PC von NetEase und Blizzard Entertainment

Das Free-to-Play-Spinoff zur beliebten Reihe erscheint als Mischung aus Action-Rollenspiel und MMO direkt zum Release auch auf PC (zunächst als Beta), da Blizzard laut eigener Aussage ohnehin davon ausgeht, dass die Spieler:innen es sonst auf dem Desktop emulieren würden. Eine gute, marktorientierte Entscheidung, die die Wartezeit bis "Diablo 4" sicher für viele erträglicher macht.

02.06.2022 - "Card Shark" für PC und Switch von Devolver Digital

In diesem Kartenspiel im französischen 18. Jahrhundert nehmen Spieler:innen mit reichlich Tricksereien den französischen Adel am Pokertisch aus. Zwischen den Matches dürfen jedoch auch die Rätsel und Intrigen der aristokratischen Gesellschaft gelöst werden.

02.06.2022 - "Behind the Frame: The Finest Scenery" für PS4 von Akupara Games

Das Kunst-Adventure von Akupara Games wird zunächst exklusiv auf der PS4 veröffentlicht, bevor es im August auch für Switch und PC erscheint. In einer handgezeichnet wirkenden 3D-Umgebung begibt sich die Protagonistin auf eine künstlerische Reise.

