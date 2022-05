"Call of Duty: Modern Warfare II" erscheint Ende Oktober

Auch wenn sich Infinity Ward und Activision Blizzard mit Informationen zu "Call of Duty: Modern Warfare II" zurückhalten, steht zumindest der Releasetermin fest. Der Shooter wird am 28. Oktober 2022 veröffentlicht.

"Call of Duty: Modern Warfare II", nicht zu verwechseln mit "Call of Duty: Modern Warfare 2" aus dem Jahr 2009, wird am 28. Oktober 2022 erscheinen. Konkrete Plattformen hat Publisher Activision Blizzard nicht mitgeteilt, aber in einem unbestätigten Leak der Spiel-Editionen wurden zumindest PlayStation 4 und PlayStation 5 entdeckt. Leitendes Entwicklungsstudio ist Infinity Ward, die für die Modern-Warfare-Reihe seit 2007, "Call of Duty: Ghosts" und "Call of Duty: Infinite Warfare" verantwortlich waren. Eine erste Präsentation wird für den 8. Juni 2022 erwartet. Der Shooter wird auf einer neuen Engine basieren. "Warzone II" soll im nächsten Jahr folgen.

Mit weiteren Informationen hält sich das Unternehmen zurück. Fest steht, dass die Charaktere Simon "Ghost" Riley, Captain John Price, Kyle "Gaz" Garrick und John "Soap" MacTavish aus der Task Force 141 zurückkehren. Alejandro Vargas ist eine neue Figur, die zu den Mexican Special Forces gehört. In der Vergangenheit gab es immer wieder Gerüchte, dass der Kampf gegen Drogenkartelle ein mögliches Szenario für "Modern Warfare II" sein soll.

Aktuell hat "Call of Duty: Modern Warfare II" kaum Konkurrenz im Releasezeitfenster. Lediglich das Superhelden-Abenteuer "Gotham Knights" soll am 25. Oktober erscheinen. Mit Battlefield-Konkurrenz ist nicht zu rechnen, da Electronic Arts und DICE weiterhin an der Verbesserung von "Battlefield 2042" arbeiten. Das letzte Spiel aus der Call-of-Duty-Reihe, "Vanguard", blieb jedenfalls hinter den Erwartungen zurück. Auch "Warzone" verzeichnete rückläufige Spielerzahlen, unter anderem aufgrund technischer Probleme.