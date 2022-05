GamesMarkt 06/2022: Europapläne, Jugendschutz, XR

Ab sofort ist die neue Ausgabe von GamesMarkt auch als E-Paper verfügbar. Diesmal im Heft: Xsollas-Europapläne nach der Eröffnung des Europa-Hauptquartiers in Berlin, ein Interview mit USK-Chefin Elisabeth Secker, ein Porträt von K5 Factory und vieles mehr.

Die aktuelle Ausgabe von GamesMarkt als ePaper ist da. In der Ausgabe 06/2022 erwarten Sie unter anderem folgende spannende Themen:

Xsolla: Vom Büro in Berlin zum Wachstumsmarkt Europa Interview: Was brachte die Jugendschutzreform Übernahme: Warum Flexion in Deutschland kauft Porträt: K5 Factory baut auf XR-Erfahrung.

Abonnent:innen von GamesMarkt finden die Digitalversion des Heftes entweder hier für den Webbrowser optimiert oder über die GamesMarkt-App für iOS oder Android, die aus den jeweiligen Stores heruntergeladen werden kann.

