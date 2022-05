NetEase engagiert Sony-Veteranen David Wilson als europäischen PR-Chef

Der chinesische Publisher NetEase baut seine Präsenz im westlichen Gaming-Markt weiter aus. Als Director of Communications für den europäischen Raum hat NetEase nun den britischen Branchen-Veteranen David Wilson angeworben. Der ehemalige Journalist bringt reichlich Erfahrung und Verbindungen für die Region mit. Wilson war von 2000 bis 2019 bei Sony in der PR und Kommunikation tätig, die letzten vier Jahre davon war er dort ebenfalls Director of Communications. Zuvor war er bereits Head of European Communications bei Electronic Arts.

Die Ankündigung erfolgte gemeinsam mit der NetEase Connect 2022, dem digitalen Showcase des Publishers, auf dem unter anderem Mobile Games mit hochkarätigen Lizenzen wie "??Harry Potter: Magic Awakened" und "The Lord of the Rings:Rise to War" gezeigt wurden.