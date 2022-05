Games-Releases in Kalenderwoche 21 vom 23. bis 27. Mai 2022

Jede Woche erscheinen zahlreiche neue Computer- und Videospiele, egal ob in digitaler Form oder physisch im Einzelhandel. In einem neuen wöchentlichen Format stellt GamesMarkt eine Auswahl dieser Games vor, von "Eastward" über "Sniper Elite 5" bis "Sonority".

Retail

24.05.2022 - "Eastward" für Switch von iam8bit/Skybound

Der bereits digital erschienene Rollenspiel-Tipp von Pixpil und Chucklefish wird für die Switch als Retail-Fassung im Midpreis-Segment veröffentlicht. Das an "Earthboud" angelehnte JRPG ist wunderschön gepixelt.

26.05.2022 - "Sniper Elite 5" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series von Rebellion

In dem Scharfschützen-Shooter verschlägt es den Serienhelden Karl Fairburne in den Zweiten Weltkrieg, diesmal nach Frankreich. Ziel ist es, die "Operation Kraken" des Dritten Reichs zu unterbinden. Das britische Studio setzt erstmalig auf Photogrammetrie, möchte mehr Freiraum in den Missionen bieten und baut den Multiplayer-Modus aus.

27.05.2022 - "Kao the Kangaroo" für PS4, PS5, Switch und Xbox One/Series von astragon

Der 3D-Plattformer von Tate Multimedia soll an goldene Zeiten von "Banjo Kazooie" und "Jak & Daxter" erinnern. astragon veröffentlicht eine Midpreis-Retailfassung in Deutschland.

Digital

24.05.2022 - "Crossfire: Legion" für PC im Early Access von Prime Matter

Blackbird Interactive arbeitet nicht nur an "Homeworld 3", sondern auch an diesem Echtzeit-Strategiespiel im Crossfire-Universum. Basisbau, Ressourcen-Verwaltung und actionreiche Gefechte mit anpassbaren Truppen stehen auf der Tagesordnung. Obwohl es auch eine Story-Kampagne und Koop-Missionen geben wird, sollen zunächst die kompetitiven Gefechte im Early Access verbessert werden. Ende des Jahres soll die Vollversion erscheinen.

24.05.2022 - "Touken Ranbou Warriors" für PC und Switch von Koei Tecmo Games

Das Spinoff von "Dynasty Warriors" mit der in Japan beliebten Lizenz kommt als Switch-Version in den USA-Retail. In Europa müssen wir uns zunächst noch mit der digitalen Fassung begnügen.

25.05.2022 - "Ni no Kuni: Cross Worlds" für Android und iOS von Netmarble

Der Mobile-Ableger von "Ni no Kuni" wird nach einem erfolgreichen Launch in Asien auch in westlichen Regionen veröffentlicht. In dem Spiel sammelt man Vertraute, erkundet eine offene Welt und kämpft in Echtzeit gegen diverse Gegner.

25.05.2022 - "Roller Champions" für PC, PS4, PS5 und Xbox One/Series als Free-to-Play-Titel von Ubisoft

Nach langer Testphase schickt Ubisoft das Team-Funsport-Spiel ins Rennen. Zwei Dreierteams treten gegeneinander an, versuchen den Ball ins Tor zu befördern und als erstes Team fünf Punkte zu erreichen. Je mehr Runden in der Arena gedreht werden, desto mehr Punkte kann ein Team erzielen. Das gegnerische Team kann mit Tacklings dagegenhalten. Die Plattformen Switch, Stadia und Luna sollen später versorgt werden.

25.05.2022 - "Sonority" für PC von Application Systems Heidelberg

"Sonority" von Hanging Gardens Interactive aus Stuttgart ist ein musikalisches Rätsel-Adventure. In einer verstummten Welt muss Protagonistin Esther mit der Macht der Musik diverse Rätsel lösen. Simple Tonfolgen sollen sich zu kleinen Melodien bis hin zu komplexen Musikstücken entwickeln.

26.05.2022 - "My Time at Sandrock" für PC im Early Access von Pathea Games

Die Macher von "My Time at Portia" verlegen die Rollenspiel-Lebenssimulation in eine vermeintlich trostlose Wüste. Mit viel Handwerk und kampflastigen Erkundungsausflügen in das Ödland baut man Sandrock wieder auf und stellt sich mit den Bewohner:innen der Siedlung besser. Der Early Access soll mindestens ein Jahr dauern.

