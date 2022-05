Neue Spiele von Outright Games und Publishing-Trio mit Bandai Namco

Outright Games hat beim Showcase-Event "OG Unwrapped 2022" einige familienfreundliche Spiele angekündigt. Im Laufe des Jahres werden drei neue Titel in Zusammenarbeit mit Publisher Bandai Namco Europe veröffentlicht. Hierzu gehören "Star Trek Prodigy: Supernova", "PAW Patrol: Grand Prix" und "Dreamworks Dragons: Legenden der neun Welten". Bandai Namco hatte schon in den vergangenen Jahren einige Titel von Outright Games auf den Markt gebracht, aber auch Flashpoint war bereits Vertriebspartner des britischen Unternehmens.

"Star Trek Prodigy: Supernova" basiert auf der Animationsserie von Paramount+. Der Publisher beschreibt das Projekt als "das erste familienfreundliche Star-Trek-Spiel", das sich an jüngere Spieler:innen richtet. Termin ist Oktober 2022. "PAW Patrol: Grand Prix" wird am 30. September 2022 an den Start gehen. In dem Rennspiel treten vier Spieler:innen mit ihren Lieblingswelpen gegeneinander in Rennen an. "Dreamworks Dragons: Legenden der neun Welten" ist ein Action-Adventure, das von der gleichnamigen Animationsserie inspiriert wurde, die 1.300 Jahre vor den Ereignissen von "Drachenzähmen leicht gemacht" spielt. Es soll im Herbst 2022 veröffentlicht werden. Alle drei Spiele erscheinen für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch Xbox One und Xbox Series X|S.

Darüber hinaus wurden noch ein DC-Justice-League-Spiel für PC und Konsolen für 2023 sowie "L.O.L. Surprise! B.B.s Born to Travel" für Oktober 2022 vorgestellt.