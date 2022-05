Sieger der A MAZE. Awards 2022 auf der gamesweekberlin stehen fest

Auf der gestrigen Preisverleihung des A Maze. / Berlin Festivals 2022 der gamesweekberlin wurden sieben ungewöhnliche und innovative Spiele zu Gewinnern gekürt. Insgesamt 7.000 Euro Preisgelder verteilt das Festival an die Sieger.

Im Zuge des A Maze / Berlin Festivals 2022 auf der gamesweekberlin wurden gestern Abend die Gewinner:innen der sechs festgelegten Preiskategorien plus der Kategorie des Sponsors Wings aus den Nominierten verkündet. Folgende Entwickler:innen und Spiele erhalten insgesamt 7.00 Euro Preisgelder:

Digital Moment Award

"Bore Dome" von Goblin Rage

Human Human Machine Award

"Okthryssia and Saturnia's Bureaucratic Adventures" von Fantasia Malware

Long Feature Award

"NORCO" von Geography of Robots, gepublisht von Raw Fury

Explorer Award

"We Are One" von Flat Head Studio, VR

Audience Award

"Titanic II: Orchestra for Dying at Sea" von Flan Falacci

Most Amazing Award

"Tux and Fanny" von Albert Birney und Gabriel Koenig

Wings Award

"A Rejection Story!" von Faezeh Khomeyrani