CI Games will United Label übernehmen

CI Games möchte United Label übernehmen. Der polnische Publisher besitzt bereits 78,5 Prozent der Aktien des Studios und Publishers. Nun möchte CI Games die restlichen Anteile kaufen. Die beiden Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit für Spiele wie "Tales of Iron" und "Röki" zusammengearbeitet.

"Wir sind fest davon überzeugt, dass wir durch United Label im Besitz von CI Games das Wachstum des Unternehmens und unserer gemeinsamen Communities besser unterstützen können, da wir weiterhin ein potenzielles Dual-Listing in London anstreben", so CI-Games-CEO Marek Tyminski. Aktuell befindet sich "Lords of the Fallen 2" bei CI Games in der Entwicklung.