Take-Two steigert Umsatz und investiert in die Zukunft

Die Berichtsaison geht weiter. Take-Two Interactive hat die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt (April 2021 bis März 2022). Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 3,5 Mrd. Dollar gesteigert werden, das sind 3,33 Mrd. Euro. Wiederkehrende Ausgaben von den Nutzer:innen stiegen um sechs Prozent und machten 65 Prozent des gesamten Nettoumsatzes aus. 90 Prozent des Nettoumsatzes wurde in digitaler Form erzielt. Die größten Umsatz-Beiträge leisteten "NBA 2K22", "NBA 2K21", "Grand Theft Auto Online", "Grand Theft Auto V", "Red Dead Redemption2", "Red Dead Online", "Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition", "Borderlands 3", "Two Dots" und "Tiny Tina's Wonderlands". Der Nettogewinn ging aber um 29 Prozent zurück und betrug 418 Mio. Dollar, knapp 397 Millionen Euro. Alle Angaben nach GAAP.

Strauss Zelnick, Chairman und CEO: "Zusätzlich zu unseren hervorragenden Finanzergebnissen freue ich mich, dass wir entscheidende Schritte unternommen haben, um unser Unternehmen langfristig zu positionieren, indem wir in Talente investiert haben, unser Portfolio weiter ausgebaut haben und uns auf die anstehende transformative Kombination mit Zynga geeinigt haben, die das Potenzial hat, unsere Nettobuchungen aus dem Mobile Bereich exponentiell zu steigern und uns gleichzeitig erhebliche Kostensynergien und Umsatzmöglichkeiten zu bieten."

Gegenüber Investoren hieß es, dass "Tiny Tina's Wonderlands" die Erwartungen übertroffen hätte und als ein erfolgreicher Launch für Gearbox gewertet wird. "WWE 2K22" hat zudem den besten Launch-Monat eines Titels aus der Reihe in den USA hingelegt.

"Grand Theft Auto V" wurde von Januar bis März 2022 fünf Millionen Mal ausgeliefert. Der Dauerbrenner von Rockstar Games liegt damit bei 165 Millionen ausgelieferten Units, die komplette GTA-Reihe bei 375 Millionen. "Red Dead Redemption 2" liegt mittlerweile bei 44 Millionen (ebenfalls Sell-in-Daten), die Red-Dead-Reihe bei 67 Millionen. Von "Borderlands 3" wurde 15 Millionen Exemplare ausgeliefert und von "Borderlands 2" mehr als 26 Millionen. Das Franchise liegt bei 75 Millionen. Drei Millionen Exemplare von "PGA Tour 2K21" wurden ausgeliefert. Weitere Franchises: NBA-2K-Reihe (123 Mio.), BioShock (39 Mio.) und Civilization (62 Mio.). Private Division, die Indie-Sparte, verbucht eine Million ausgelieferte Versionen von "Ancestors: The Humankind Odyssey", über fünf Millionen von "Kerbal Space Program" und über vier Millionen von "The Outer Worlds".

Im Mobile-Bereich werden "Dragon City", "Monster Legends", "Two Dots" und "Top Eleven" hervorgehoben. "Top Eleven" hat über 250 Millionen registrierte Nutzer:innen und "Two Dots" hat täglich über eine Million aktive Spieler:innen.

Take-Two möchte weiter in "die stärkste Development-Pipeline" der Unternehmensgeschichte investieren und vor allem "über wiederkehrende Einnahmen" wachsen. Der Mobile-Bereich soll mit der Zynga-Übernahme gestärkt werden, die bis zum 23. Mai 2022 unter Dach und Fach sein soll. Außerdem denken sie über neue Geschäftsmodelle (Abos, Free-to-Play, Standalone-Online) und Vertriebskanäle (Streaming, Cloud-Gaming, Direct-to-Costumer) nach. Sie wollen außerdem Chancen im E-Sport und in bisher "unterrepräsentierten" Märkten nutzen, darunter China. Auch weitere Übernahmen sind möglich.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick wollte sich übrigens nicht dazu äußern, ob der Publisher an einer Partnerschaft mit der FIFA interessiert sei. Er sagte bloß, dass sie sich "darauf freuen" würden, ihren Sportgeschäftsbereich weiter auszubauen. Mehr hätten sie im Moment nicht zu sagen.

Take-Two beschäftigte im Jahr 2022 insgesamt 6.042 Mitarbeiter:innen, im Vergleich zum Vorjahr wurden fast 1.000 weitere Personen eingestellt. In den nächsten drei Jahren sollen 24 Spiele aus dem Immersive-Core-Segment veröffentlicht werden, hierzu zählt das Unternehmen Spiele, die ein "tiefes Gameplay" haben und über mehrere Stunden begeistern sollen. Zehn Titel von unabhängigen Studios sollen von Private Division veröffentlicht werden. 20 Mobile Games inkl. GTA: The Trilogy - Definitive Edition sind geplant, jedoch ohne Titel von Zynga. Sieben Mid-Core-Titel sind vorgesehen, die nicht ganz so komplex wie die "Immersive-Core-Titel" sein werden - ein Beispiel ist das neue Tales-from-the-Borderlands-Spiel. Last but not least sollen acht Neuauflagen von bereits veröffentlichten Titeln auf den Markt kommen.

Zelnick: "Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir einen neuen Rekord von 3,75 bis 3,85 Milliarden US-Dollar bei den Net Bookings auf Standalone-Basis. Wir glauben, dass wir mit der Umsetzung unserer organischen Wachstumsinitiativen und der Erschließung neuer Möglichkeiten durch die anstehende Transaktion mit Zynga unser Portfolio erweitern und neue Plattformen, Geschäftsmodelle, aufstrebende Märkte und Vertriebskanäle weiter nutzen können."

Take-Two wird "The Quarry" von Supermassive Games am 10. Juni 2022 veröffentlichen. "Marvel's Midnight Suns" von Firaxis Games soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 folgen. "Kerbal Space Program 2" ist für PC auf Anfang 2023 verlegt worden.