Starkes Wachstum und volle Pipeline bei Remedy

Im Fiskaljahr 2021, das im März 2022 endete, hat Remefy Entertainment 57,38 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Wachstum von 56 Prozent. Der operative Gewinn beläuft sich auf rund 14 Millionen Euro.

Laut eigenen Angaben befinden sich derzeit sechs Spiele in Entwicklung. Von diesen Spielen befindet sich lediglich "Alan Wake 2" in der Produktionsphase, das 2023 erscheinen soll. "Project Vanguard" ist ein free-to-play co-op Spiel, das in Kooperation mit dem chinesischen Publisher Tencent entwickelt wird. Der Titel befindet sich in der Proof-of-Concept-Phase.

Ebenfalls befinden sich zwei Spin-Offs zu Remedys Titel "Control" in Entwicklung. "Project Condor" befindet sich ebenfalls in der Proof-of-Concept-, "Project Heron" bereits in der Prototypen-Phase. In Zusammenarbeit mit Rockstar Games entwickelt Remedy außerdem ein Remake zu "Max Payne" und "Max Payne 2: The Fall of Max Payne".

Mit der Veröffentlichung der Projekte seitens Remedy ist jedoch nicht so schnell zu rechnen. Laut Geschäftsbericht ist für 2022 kein größerer Release geplant. Die genannten Titel sollen zwischen 2023 und 2025 erscheinen.

Für das Fiskaljahr 2022, das bis März 2023 läuft, erwartet Remedy steigende Umsätze. Gleichzeitig werde aber der operative Gewinn auf einem niedrigeren Niveau liegen als 2021. Eine Entwicklung, die angesichts hoher Entwicklungskosten bei zugleich ausbleibenden Großveröffentlichungen erwartbat ist.