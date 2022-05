Digitales Showcase NetEase Connect findet am 20. Mai 2022 statt

Der chinesische Publisher NetEase kündigt den Termin für das diesjährige Streaming-Event NetEase Connect an. Es wird am 20. Mai 2022 um 19:30 deutscher Zeit via Facebook, Twitch und YouTube gestreamt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Moderiert wird der deutsche Stream von den von den IGN-Redakteuren Daniel Robson und Esra Krabbe.

Im Showcase sollen 15 verschiedene Spiele vorgestellt werden, darunter sechs, die bisher noch nicht gezeigt wurden. Zu den bereits bekannten Titeln gehören "Harry Potter: Magic Awakened", "The Lord of the Rings: Rise to War" und "Naraka: Bladepoint".