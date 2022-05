Jörn Fahrbach wechselt zu Tencent Games

Die Publishingaktivitäten des chinesischen Publishers Tencent im Westen nehmen an Form an. Jüngster Neuzugang im Team ist Jörn Fahrbach. Er zeichnet ab sofort als Senior PR Manager Western Europe bei Tencent Games verantwortlich, wie aus den Sozialen Medien hervorgeht.

Fahrbach kennt das Gamesgeschäft seit vielen Jahren. Zuletzt war Fahrbach bei Koch Media tätig. Dorthin kam er 2017 als Senior Communications Manager und war zuletzt als Global Brand Marketing Manager bei dem neuen Koch-Media-Label Prime Matter verantwortlich.

Fahrbach ist nicht der einzige namhafte Verterter der deutschen Gamesbranche, der Tencent Games beim Aufbau von Publishing-Strukturen im Westen hilft. Im November 2021 stieg Zoran Roso als Marketing Director Global Publishing bei Tencent Games ein und leitet in dieser Position alle werblichen Aktivitäten zur Veröffentlichung neuer Spiele.

Obwohl Tencent nach Umsatz das größte Games-Unternehmen der Welt ist tritt der chinesische Publisher außerhalb Asiens bislang eher zurückhaltend in Erscheinung, was die eigene Marke betrifft. Tatsächlich gehörten dank einer intelligenten Investitionspolitik zahlreiche namhafte Marken und Studios ganz oder teilweise zu Tencent, darunter Riot Games ("League of Legends", "Valorant"), Epic Games ("Fortnite", Unreal Engine), Supercell ("Clash Royale", "Brawl Stars", "Clash of Clans"). Außerdem agiert Tencent als strategischer Investor und hält als Finanzinvestition nennenswerte Aktienpakete unter anderem von Activision und Ubisoft sowie Anteile in unbekannter Höhe an Discord, Roblox und anderen Firmen.