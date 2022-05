Medienbericht: Netflix mit Werbung noch in diesem Jahr

Nach Verfehlung der eigenen Prognose für Q1 2022 und dem darauf folgenden Einbruch der Netflix-Aktie hatte Co-CEO Reed Hastings beim letzten Bilanzgespräch die Einführung eines preiswerteren Tarifs mit Werbung angekündigt. Dieser könnte jetzt schneller kommen, als Brancheninsider vermutet hatten. Aktuell berichtet die New York Times unter Berufung auf zwei anonyme Quellen, dass Netflix die Einführung eines werbeunterstützten Tarifs noch vor Jahresende anstrebt. Demnach sei in einer Mitteilung von Führungskräften davon die Rede gewesen, dass die Umsetzung innerhalb der letzten drei Monate des Jahres geschehen soll.

Hastings hatte im Analystengespräch noch erklärt, dass das Unternehmen die Möglichkeit der Einführung einer werbegestützten Abo-Variante prüfen und versuchen werde, "in den nächsten ein bis zwei Jahren eine Lösung zu finden". Sollten die Angaben der New York Times zutreffen, wäre die jahrlange Rhetorik, dass Werbung für Netflix niemals in Frage käme, endgültig vom Tisch.

Wörtlich soll es in der Mitteilung lauten: "Jeder große Streaming-Anbieter mit Ausnahme von Apple hat einen werbefinanzierten Dienst oder hat ihn angekündigt." Und "Aus gutem Grund wollen die Menschen günstigere Optionen."

"Ja, es ist schnell und ehrgeizig, und es wird einige Kompromisse erfordern", heißt es weiterhin laut Bericht in der Mitteilung. Netflix wollte den Vorgang nicht kommentieren.

Den ungenannten Quellen zufolge soll demnach auch erklärt worden sein, dass Netflix plane, etwa zur gleichen Zeit gegen die Weitergabe von Passwörtern an seine Abonnenten vorzugehen.