MFG Baden-Württemberg hält an erhöhten Fördermittel für Games fest

Mit 430.000 Euro unterstützt die Medien- und Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg acht Videospielentwicklungen aus dem eigenen Bundesland. Die besagten Fördermittel wurden im Vergleich zum Vorjahr von 600.000 Euro auf 900.000 Euro erhöht. Das Ziel der Förderung ist es die Entwicklung von qualitativ hochwertigen, kulturellen oder pädagogisch wertvollen digitalen Spielen zu unterstützen. Über die restlichen Fördermittel werden im Verlauf der nächsten Monate entschieden.

Die acht Spiele wurden in zwei Förderkategorien von einer Jury eingeteilt. Diese Kategorien lauten "über 20.000 Euro" und "unter 20.000 Euro". Die Jury besteht aus dem Managing Director Heiko Gogolin von Rocket Beans Entertainment, Andreas Böhmer von der ARD, der urbn-pockets-Geschäftsführerin Franka Futterlieb, exgenio-Geschäftsführerin Kathrin Rauscher und MFG-Geschäftsführer Carl Bergengruen.

In der Förderkategorie "über 20.000 Euro" befinden sich die drei Spiele "Black Castle", "Tower of Fear" und "Walk the Frog". "Black Castle" von Zeitland media & games aus Ludwigsburg ist ein Mystery-Adventure, das in einer Burg im Schwarzwald spielt. Das Spiel befindet sich noch in der Prototypen-Phase und soll rundenbasierte Rätsel mit Point-and-Click-Adventure-Elementen verbinden. "Black Castle" wird mit 100.000 Euro gefördert. "Tower of Fear" vom Studio Space Pugs aus Mannheim, das sich ebenfalls noch in der Prototypen-Phase befindet, ist ein Survival-Horror-Metroidvania. Die Geschichte orientiert sich an den Werken des Autors H. P. Lovecraft und behandelt dabei Themen wie Rassismus, Homophobie und Missbrauch. "Tower of Fear" wird mit 80.000 Euro gefördert. "Walk the Frog" befindet sich bereits in der Produktion und entsteht beim gleichnamigen Studio in Ludwigsburg. Dabei handelt es sich um ein entspanntes Puzzle-Spiel, in welchem der Frosch Froggo sich auf die Reise zurück zu seinem Geburtsteich begibt. Dafür muss er Klebezettel sortieren, um voranzukommen. "Walk the Frog" wird mit 152.000 Euro gefördert.

In der Förderkategorie "unter 20.000 Euro" befinden sich die fünf Spiele "Camp Chaos", "Heimsafari", "Second Nature", "The Way Ahead" und "VR Below the Sea". "Camp Chaos" entsteht bei media & games" in Ludwigsburg und befindet sich in der Prototypen-Phase. Dabei handelt es sich um ein Tower-Defense-Spiel mit Elementen von Tycoon- und Survival-Spielen in einem 80er-Jahre Setting. Das Spiel wird mit 19.000 Euro gefördert. "Heimsafari" wird von Johannes Wöhler in Karlsruhe entwickelt und befindet sich bereits in der Produktion. Für das Spiel können Eltern Rätselseiten für ihre Kinder ausdrucken und sie mit der App bestimmte Schätze suchen lassen. Das mit 20.000 Euro geförderte Spiel soll vor allem zum gemeinsamen Rätselraten animieren. "Second Nature" entsteht bei "Tiny Room Studio" in Stuttgart und wird mit 19.440 Euro gefördert. Der Mix aus Adventure und Aufbau-Simulation schickt Spieler:innen auf eine verlassene und zerstörte Erde. Sie nehmen die Rolle einer Künstlichen Intelligenz ein, die versucht, die verschiedenen Ökosysteme auf der Erde wiederherzustellen. "The Way Ahead" befindet sich in der Konzept-Phase bei Dreamcloud Interactive in Stuttgart. Das Singleplayer-Rougelike besitzt Survival-Elemente und basiert auf realen Erlebnissen von Betroffenen über das Thema Flucht. "The Way Ahead" wird mit 19.990 Euro gefördert. Bei "VR Below the Sea" handelt es sich um ein Virtual-Reality-Spiel, welches von Robert Döhler in Furtwangen entwickelt wird und befindet sich noch in der Konzept-Phase und wird mit 20.000 Euro gefördert. Das Spiel rückt "chaotische Kommunikation und unbedingte Kooperation" in den Fokus und soll einen Cross-Plattform-Multiplayer bieten. Die Spieler:innen begeben sich in der Virtual Reality in einer Unterseekabel auf Forschungsmissionen.

Die Einreichfrist für Projekte für die Förderkategorie "über 20.000 Euro" endet am 26. Juli 2022. Für die Förderkategorie "unter 20.000 Euro" können laufend Anträge gestellt werden.