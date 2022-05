EA und Middle-earth Enterprises bringen Herr-der-Ringe-Mobile-Spiel

Electronic Arts arbeitet mit Middle-earth Enterprises, einer Sparte der Saul Zaentz Company, an einem neuen Free-to-Play-Mobile-Spiel im Herr-der-Ringe-Universum. Das Spiel soll den Titel "Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde" tragen. Es wird als ein Sammelobjekt-Rollenspiel (RPG) beschrieben, "das alten sowie neuen Fans in einem strategischen, sozialen Wettkampferlebnis die fantastische Welt und die Abenteuer von Der Herr der Ringe näherbringt." EA möchte mit dem Titel sein Mobile- und Live-Services-Portfolio ausbauen. "Helden von Mittelerde" wird voraussichtlich in diesem Sommer in eine begrenzt verfügbare, regionale Beta-Testphase starten.

"Wir sind unglaublich froh, zusammen mit der Saul Zaentz Company und Middle-earth Enterprises an der nächsten Generation mobiler Rollenspiele zu arbeiten, so Malachi Boyle, Vice President Mobile RPG bei Electronic Arts. "Das Team besteht aus vielen Fans von Der Herr der Ringe und Der Hobbit, die ihre Talente und Leidenschaft jeden Tag einbringen, um den Spieler:innen ein authentisches Spielerlebnis zu bieten. Die Kombination aus detailgetreuer Grafik, filmischen Animationen und stilisierter Optik versetzt Spielende in die fantastische Welt von Mittelerde, in der sie ihren Lieblingscharakteren begegnen können."

Das Spiel entsteht bei Capital Games, die bereits für "Star Wars: Galaxy of Heroes" verantwortlich waren. Es ist das erste von EA entwickelte Mobile-Spiel, das von Geschichten, Schauplätzen, Charakteren und Erzählungen aus den literarischen Werken von "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" inspiriert wurde.

"Wir freuen uns sehr, wieder mit EA zusammenzuarbeiten. Dieses Mal präsentieren wir ein Mobile-Spiel, das ausschließlich von dem Mittelerde inspiriert ist, wie es in den literarischen Werken von J.R.R. Tolkien beschrieben wurde", so Fredrica Drotos, Chief Brand & Licensing Officer von SZCs Middle-earth Enterprises. "Es ist mir eine Ehre, mit dem talentierten Team von Capital Games zusammenzuarbeiten, dessen Wissen und Liebe für diese fantastische Welt überall spürbar ist."

Produktbeschreibung: "Der Herr der Ringe: Helden von Mittelerde wird packende Erzählungen, rundenbasierte Kämpfe, tiefgreifende Sammelsysteme und eine Vielzahl von Charakteren aus dem riesigen Universum von Der Herr der Ringe und Der Hobbit beinhalten. Spieler:innen werden sich durch ikonische Geschichten aus der Welt von Tolkien kämpfen und gegen das Böse von Mittelerde antreten."