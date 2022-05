Gaming-Headset-Hersteller Turtle Beach sondiert Verkaufsprozess

Der Hersteller für Gaming-Headsets und co., Turtle Beach, hat seinen Shareholdern mitgeteilt, auf der Suche nach möglichen Käufern für das Unternehmen zu sein. Der Brief an die Shareholder wurde nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen der ersten drei Monate 2022 verschickt. In den letzten fünf Jahren habe das Unternehmen insgesamt neun Management-Verhandlungstreffen mit drei potenziellen Käufern durchgeführt.

Reuters meldet auf Basis von mit der Materie vertrauten Quellen, dass die Verhandlungen mit zwei potenziellen strategischen Käufern weitergehen. Bei diesen handelt es sich möglicherweise um andere Hardware-Firmen oder Gaming-Unternehmen, die von Turtle Beachs Produktionskapazitäten und Produkt-Lineup profitieren können. Auch interessierte finanzielle Käufer sollen in Telefongesprächen mit Turtle Beach stehen.

Turtle Beach betont, dass der Verkauf des Unternehmens noch nicht sicher ist. Im Brief an die Shareholder wird auch offen gelegt, dass manche Investoren ihr Angebot zurückgezogen haben, weil Turtle Beach durch seinen Fokus auf Gaming-Hardware zu stark an die Release-Zyklen von Konsolen gebunden ist.