Tencent Games eröffnet neues Studio in Liverpool

Tencent Games hat in Liverpool ein neues Studio eröffnet und erweitert damit die Videospielsparte des chinesischen Publishers Tencent. Tencent gehört zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen in der Videospielindustrie. Das Studio hat auch bekanntgegeben, was ihre Ziele mit dem europäischen Studio sind.