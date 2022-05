Microsoft blickt auf zwei Jahre Xbox Cloud Gaming zurück

Microsoft zieht eine positive Zwischenbilanz von Xbox Cloud Gaming. "Seit der Einführung im Jahr 2020 erleben wir ein beispielloses Wachstum: Mehr als zehn Millionen Menschen weltweit streamten bislang Spiele über Xbox Cloud Gaming (Beta) via Xbox Game Pass Ultimate", sagte Catherine Gluckstein, Vice President and Head of Product Xbox Cloud Gaming. Das große Ziel des Unternehmens ist es aber, irgendwann drei Milliarden Spieler:innen weltweit zu erreichen und dazu hätten sie schon massiv in die Cloud investiert. "Wir möchten alle Menschen befähigen, frei zu entscheiden, welches Spiel sie spielen; mit wem sie es spielen; und auf welchem Gerät sie es spielen. Wir nennen das Xbox Everywhere. (...) Aber auch Entwickler:innen profitieren von der Cloud: Sie erreichen ein neues und größeres Publikum und nutzen die besten Cloud-Tools und Services, um Spiele zu entwickeln, zu betreiben und zu verwalten", so Gluckstein.

Außerdem baut Microsoft das Cloud-Gaming-Geschäftsmodell weiter aus, und zwar mit dem ersten Free-to-Play-Titel. In Zusammenarbeit mit Epic ist "Fortnite" via Xbox Cloud Gaming auf iOS-Geräten, Android-Telefonen oder -Tablets sowie Windows PC über den Browser verfügbar. "Dieser Schritt ist ein Startpunkt, von dem aus wir lernen, Feedback umsetzen und weitere Free-to-Play-Titel über die Cloud anzubieten", heißt es weiter.

Mittlerweile hätten Spieler:innen aus 26 Ländern auf mehr als 6.000 verschiedenen Geräten den Dienst genutzt. Microsoft: "Anfangs war der Service nur auf Android verfügbar und wurde von Xbox-One-S-Servern in unseren Rechenzentren angetrieben. Seitdem ist viel passiert. Heute läuft Cloud Gaming auf maßgeschneiderten Xbox-Series-X-Servern und ist verfügbar auf Windows-PCs, Apple-Devices, Xbox One und Xbox Series S|X - sogar auf Steam Deck wird der Service ausgerollt."

Kürzlich wurde der Service in Mexiko, Japan, Australien und Brasilien gestartet. Vor allem die Nachfrage in Brasilien hat ihre Erwartungen übertroffen und in den ersten Wochen die Server-Kapazitäten zeitweise überlastet. Der Cloud-Dienst soll bald in weiteren Ländern starten.

Mehr als 350 Spiele aus dem Game-Pass-Katalog wurden in den vergangenen zwei Jahren Cloud-fähig gemacht. "Wir stellen fest, dass die Cloud eine entscheidende Rolle beim Entdecken neuer Titel spielt: Es geht einfach schneller von der Hand, ein Spiel auszuwählen und direkt loszulegen. Im Durchschnitt entdecken und spielen Xbox Game Pass-Nutzer*innen mit Cloud Gaming fast doppelt so viele Titel, wie jene Mitglieder, die ohne Cloud spielen", erklärt Gluckstein weiter. Auch die benutzerdefinierte Touch-Control-Steuerung für das Cloud Gaming wird als Erfolg dargestellt. Inzwischen gibt es mehr als 150 Cloud-fähige Spiele mit Touch Control. "Wir stellten anhand dieser Spiele fest, dass Touch Control ebenfalls zu höheren Spiel-Aktivitäten bei den Nutzer:innen führt. Im Durchschnitt stieg die Nutzeranzahl bei Spielen mit Touch Control um das Zweifache. Mittlerweile verwenden 20 Prozent der Xbox Cloud Gaming-Nutzer:innen sogar ausschließlich Touch Control", stellte sie fest.