G4L Business Networking Dinner zum Messe-Start in Köln

Vor dem Start der gamescom 2022 wird wieder das #G4L Business Networking Dinner veranstaltet. Bis zu 200 Vertreter:innen aus der Branche sollen sich in entspannter Atmosphäre vernetzen können.

Die Mega Geeks veranstalten vor dem Start der gamescom 2022 wieder das #G4L Business Networking Dinner, bei dem in entspannter Atmosphäre bis zu 200 Leute aus der Branche zusammen kommen. Damit lebt die Tradition des Dinners vor der Messe wieder auf. Das Dinner findet am 21. August (Sonntag) ab 19 Uhr im Restaurant XII Apostel statt. Tickets können reserviert werden. "Präsentiert wird das Dinner von #G4L Business, einer neuen Initiative der MEGA Geeks GmbH, die das #G4L-Festival um B2B-Aspekte erweitert", heißt es in der Ankündigung.

"Das #G4L Business Networking Dinner ist ganz der Tradition der beliebten Netzwerk-Veranstaltungen verpflichtet und ideal zum Networking im Vorfeld der Kölner Gamesmesse. Es ermöglicht spannende Gespräche mit Branchenvertreter:innen aus der ganzen Welt, die Vereinbarung letzter Termine sowie die Besprechung von möglichen Geschäften, just vor dem Start der Messe selbst in familiärer Atmosphäre, bevor der Messe-Trubel seinen Höhepunkt erreicht", kommentiert Alex Ziska, Managing Partner der Mega Geeks.