Aus der Social-Gaming-Plattform PiePacker wird Jam.gg

Die Social-Gaming-Plattform PiePacker hat ihren Namen geändert und heißt jetzt Jam.gg. Die Verantwortlichen haben neben der Namensänderung noch bekanntgegeben, dass die Plattform in eine Beta für Mobile-Geräte starten wird. Weiterhin soll die Webseite überarbeitet werden, damit sie für ihre zwei Millionen Nutzer:innen einfacher zu bedienen ist. Neben dem bestehenden Retro-Multiplayer-Angebot, sollen im Laufe des Jahres noch weitere Titel zum Sortiment dazustoßen. Zu diesen Titeln zählen "Overcooked", "Moving Out" und "No Heros Here".

"Wir glauben, dass Gaming eine von Grund auf soziale Aktivität ist und mit unserem Übergang zu Jam.gg erschaffen wir eine sehr zugängliche Gaming-Erfahrung, die Zuhause oder auf Mobile-Geräten genossen werden kann. Mit zwei Millionen Spieler:innen weltweit wird es uns helfen, mehr Menschen zu erreichen, wenn wir auf mehr Plattformen erhältlich sind", so Benjamin Devienne, CEO von Jam.gg